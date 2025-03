Nachfrage explodiert: München gibt keine Gutscheine für Frauen-Nacht-Taxis aus

In München ist die Nachfrage nach Gutscheinen für das Frauen-Nacht-Taxi stark gestiegen.

München. – Die Stadt München hat die Ausgabe der Gutscheine für das Frauen-Nacht-Taxi vorerst gestoppt. Grund ist die enorme Nachfrage: Im Januar und Februar 2025 wurden 28.400 Gutscheine ausgegeben – eine Steigerung um 570 Prozent gegenüber 4.250 im Vorjahreszeitraum, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Stadtverwaltung will nun abwarten, wie viele Gutscheine tatsächlich eingelöst werden, um die finanziellen Auswirkungen zu bewerten. Erst danach soll entschieden werden, ob neue Kontingente freigegeben werden.

Begrenztes Budget erschwert weitere Ausgabe

Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) bedauert die Situation: „Es ist an sich ein tolles Zeichen, dass das Angebot angenommen und genutzt wird. Es tut mir deshalb sehr leid, dass vorerst keine weiteren Gutscheine zur Verfügung stehen.“ Das Budget für das Programm beträgt 230.000 Euro pro Jahr, nachdem der Wert der Gutscheine Anfang 2024 von fünf auf zehn Euro erhöht wurde. „Sobald absehbar ist, dass das Budget nicht aufgebraucht wird, können wieder Gutscheinkontingente ausgegeben werden“, so Sammüller-Gradl weiter.

Mögliche Einschränkung der Gutscheinausgabe

Bisher konnten alle Frauen ab 16 Jahren unbegrenzt drei Gutscheine bei einer Ausgabestelle abholen. Angesichts der rasant steigenden Zahlen erwägt die grün-rote Koalition, die Ausgabe zu begrenzen. „Leider können wir das Budget nicht einfach verfünffachen, hoffen aber, dass das Angebot insbesondere für junge Frauen, Rentnerinnen und Frauen mit wenig Geld fortgesetzt werden kann“, sagt SPD-Fraktionschefin Anne Hübner. In der Koalition gebe es dazu bereits Gespräche: „An einer solchen Lösung arbeiten wir aktuell“, erklärt sie.

Auch Mona Fuchs, Fraktionsvorsitzende der Grünen/Rosa Liste, betont den Erfolg des Programms, verweist aber auf die Haushaltslage: „Klar ist aber auch, dass wir gerade sehr genau auf den städtischen Haushalt schauen müssen. Deswegen ist es gut, dass das Kreisverwaltungsreferat nun zunächst einmal prüft, wie viele Gutscheine im Umlauf sind und wie viele davon wirklich eingelöst werden.“ Erst danach werde ihre Fraktion über Änderungen nachdenken. „Zunächst müssen aber alle Fakten auf den Tisch“, so Fuchs.

Opposition kritisiert Prioritäten der Stadtregierung

Die Opposition übt scharfe Kritik am vorläufigen Stopp der Gutscheinausgabe. Die Fraktion Die Linke/Die Partei nimmt dabei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ins Visier. Er finanziere „mit sieben Millionen Elite-Tennis und mit sechs Millionen den Brandschutz für die Uefa, aber pünktlich zum feministischen Kampftag ist das Budget für das Frauen-Nacht-Taxi ausgeschöpft“, kritisiert Stadträtin Marie Burneleit (Die Partei). Sie verweist auf den städtischen Zuschuss für den Bau eines Tennisstadions des Vereins MTTC Iphitos und wirft der Stadtregierung falsche Prioritäten vor. Ihre Fraktion fordert daher eine Erhöhung des Jahresbudgets für das Frauen-Nacht-Taxi auf 690.000 Euro.

CSU fordert realistischere Budgetplanung

Auch die CSU kritisiert den Stopp, lehnt aber eine Erhöhung des Budgets ab. „Die Gutscheinsumme verdoppeln, aber dann nicht liefern können – das ist peinlich für die Stadtregierung. Wir können in diesen Zeiten das Budget nicht endlos erhöhen“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Evelyne Menges. Die CSU hatte sich für eine moderatere Erhöhung des Gutscheins ausgesprochen, um das Programm langfristig finanzierbar zu halten. „Dann könnten mehr Frauen länger profitieren“, argumentiert Menges und hofft, dass die Koalition nun bereit ist, über die Höhe des Rabatts zu sprechen.

Frauen-Nacht-Taxi seit 2020 etabliert

Das Frauen-Nacht-Taxi wurde im März 2020 als Pilotprojekt mit einem Zuschuss von fünf Euro pro Fahrt eingeführt. Die Gutscheine können zwischen 22 und 6 Uhr für die Heimfahrt genutzt werden, allerdings nur von Frauen. Die Ermäßigung gilt auch für Touristinnen und Besucherinnen aus dem Umland. Anfang 2024 hat der Stadtrat beschlossen, das Programm dauerhaft fortzuführen und den Wert der Gutscheine auf zehn Euro zu verdoppeln.

Nach einem verhaltenen Start stieg die Nachfrage Anfang 2025 stark an. Dazu trugen insbesondere die verstärkte Bewerbung über Soziale Medien und zusätzliche Ausgabestellen bei. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren nicht alle ausgegebenen Gutscheine eingelöst. Daher hofft die Stadtverwaltung, die Ausgabe trotz des begrenzten Budgets in diesem Jahr wieder aufnehmen zu können.