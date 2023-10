Nach Urteil wegen Volksverhetzung: 87-jährige Frau verhaftet

Rotenburg. – Die Polizei hat im Landkreis Rotenburg eine 87-jährige Frau festgenommen, die im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Rotenburg (Wümme) und vom Landgericht Verden/Aller wegen zweier im Internet veröffentlichter Beiträge wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt worden war, heißt es in einer Polizeimeldung vom 28.09.2023. Da die Frau zunächst untergetaucht sei, sei sie per Haftbefehl gesucht worden. Am vergangenen Montag habe die Polizei sie dann in ihrer Wohnung widerstandslos festnehmen und ins Gefängnis bringen können.

Vorausgegangen war zunächst ein Urteil des Amtsgerichts Verden. Dort hatten die Richter entschieden, dass die Frau acht Monate in Haft muss. Gegen dieses Urteil legte die Frau Berufung ein, das Verfahren wurde nach Rotenburg abgegeben. Im Februar dieses Jahres sollte die Verhandlung folgen – doch die Frau erschien nicht vor Gericht, und zwar ohne Angabe von Gründen, berichtete unter anderem der NDR. So bestätigten die Rotenburger Richter das Urteil ihrer Verdener Kollegen. Die Haftstrafe war damit rechtskräftig. Wo sich die mit Haftbefehl gesuchte Frau aus Sottrum in der Zwischenzeit aufgehalten hat, teilte die Polizei nicht mit.