Migrantischer TikToker in Marokko: „Bald sieht es in Deutschland auch so aus“

Ein TikTok-Video, in dem ein Mann mit Migrationshintergrund eine Warnung an Deutschland und die AfD richtet, sorgt für heftige Diskussionen in den Sozialen Medien. Nutzer auf X kritisieren das provokante Video scharf.

In den Sozialen Medien sorgt ein Video, das ursprünglich vom Nutzer xbreezy31 auf TikTok veröffentlicht wurde, für hitzige Diskussionen. In dem knapp halbminütigen Video ist zu sehen, wie der Mann, der laut Profilbeschreibung in Frankfurt am Main wohnt und einen Migrationshintergrund hat, in Marokko auf einem belebten Platz der Stadt eine Warnung an Deutschland und die AfD richtet.

„Zieht euch warm an“

„So, wie es hier gerade aussieht, wird es auch bald in Deutschland aussehen. Das kriegen wir schon in den Griff, meine Leute“, sagt der Mann. „An die AfD: Zieht euch warm an, meine Freunde, weil die Marokkaner, wenn sie kommen, die bleiben.“ In den Kommentaren unter dem Video, das inzwischen auch auf X kursiert und dort unter anderem von dem bekannten YouTuber Tim Kellner geteilt wurde, finden sich zahlreiche Nutzer, die sich kritisch zu den Aussagen des Mannes äußern.

Zu der Aussage, er sei im „besten Land der Welt“, meint ein Nutzer: „Wenn Marokko das beste Land der ganzen Welt ist, wieso bleiben die dann nicht einfach dort? Sind diese Typen so bescheuert?“ Ein anderer erklärt in den Kommentaren, der Mann sei ein „Hateinfluencer“, der mit solchen provokanten Videos Klicks sammelt. „Peinlich ist der, mehr nicht“, meint er.