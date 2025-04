Kurz vor Ostern: Lidl wegen „Sitzhasen“ unter Beschuss

Berlin. – Wenn Ostern vor der Tür steht, stehen in vielen Haushalten nicht nur die Feiertage und ein gemütliches Frühstück im Vordergrund, sondern auch die traditionellen Schokoladenhasen. Besonders beliebt sind die Hasen der Lidl-Eigenmarke Favorina. Doch im neuen Prospekt des Discounters sorgt eine vermeintlich ungewöhnliche Bezeichnung für Aufsehen: „Sitzhasen“.

Kritik und Diskussion in Sozialen Netzwerken

Die Bezeichnung „Sitzhase“ für Schokoladenhasen hat in den Sozialen Medien eine hitzige Diskussion ausgelöst. Eine Facebook-Nutzerin teilte ein Foto des Prospekts, auf dem der „Favorina kleiner Sitzhase“ beworben wird. Sie schrieb: „Alle christlichen Feste sollen zugunsten anderer abgeschafft werden“ und äußerte die Befürchtung, dass die Umbenennung des Schokoladenhasen ein Versuch sein könnte, den religiösen Bezug des Osterfestes zu verwässern. Andere Nutzer schlossen sich der Kritik an und vermuteten, dass Lidl den Schokohasen bewusst vom traditionellen Osterfest distanzieren wolle.

Einige Kommentatoren kündigten daraufhin an, Lidl wegen dieser Bezeichnung zu boykottieren. „Sitzhasen kaufen wir nicht und kennen wir auch nicht. Wir kaufen Osterhasen“, schrieb ein Nutzer. Eine andere Facebook-Nutzerin pflichtete ihm bei: „Braucht niemand. Kann im Regal vergammeln“. Kritik gab es auch auf X. Dort sprach der AfD-Bundestagsabgeordnete Johann Martel von einer schleichenden Islamisierung, die immer weiter voranschreite, „getrieben von den reichsten Familien Deutschlands wie Albrecht und Schwarz.“

Ähnliche Bezeichnungen auch bei anderen Händlern

Lidl ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der Schokoladenhasen nicht ausschließlich als „Osterhasen“ bezeichnet. Auch bei Aldi kann der Kunde die sogenannten „Sitzhasen“ der Eigenmarke Moser Roth erwerben. Bei Milka werden die Schokoladenhasen als „Schmunzelhasen“ verkauft und Lindt bietet die bekannten Hasen mit Glöckchenhalsband unter dem Namen „Goldhasen“ an.

Dennoch gibt es weiterhin Schokoladenhasen, die ausdrücklich als „Osterhasen“ bezeichnet werden. Im gleichen Prospekt, in dem Lidl auch für „Sitzhasen“ wirbt, werden auch Hasen als „Osterhasen“ angeboten.

Lidl erklärt die Bezeichnung „Sitzhasen“

Was verbirgt sich also hinter der Bezeichnung „Sitzhasen“? Lidl Deutschland erklärte gegenüber BuzzFeed News Deutschland, dass der Begriff „Sitzhasen“ dazu diene, eine klare Unterscheidung zwischen verschiedenen Hasenprodukten zu ermöglichen. Die „Sitzhasen“ seien so benannt worden, weil sie in sitzender Haltung abgebildet seien, während die „Osterhasen“ eine stehende Haltung einnähmen. Lidl betonte, dass die Bezeichnung „Sitzhase“ keine politische oder religiöse Bedeutung habe und in keinem Zusammenhang mit einer „Verschwörung gegen christliche Feste“ stehe.