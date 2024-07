Gewalt, Lärm, Vermüllung: Video aus Chemnitz zeigt erschreckende Szenen

Chemnitz. – Die „gefährlichste Straße von Chemnitz“ soll ein Video aus Chemnitz zeigen, das die Freien Sachsen auf Telegram geteilt haben. Seit eine Roma-Großfamilie in die Sonnenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg gezogen sei, habe sich das Leben der Anwohner verändert, heißt es unter dem Video. Bandenkämpfe fänden auf offener Straße statt, Drogenhandel sei an der Tagesordnung und Lärmbelästigung bis tief in die Nacht präge nun das tägliche Zusammenleben. Trotz zahlreicher Beschwerden sähen Polizei und Stadtverwaltung keinen Handlungsbedarf.

Ruhestörungen und Prügeleien

Das etwa einminütige Video, in dem auch Robert Andres (Freie Sachsen) zu sehen ist, soll in der Sonnenstraße aufgenommen worden sein und zeigt etwa einen Mann mit Sturmhaube, der nachts durch die Straße geht. Was genau davor oder danach passiert ist, lässt sich nicht eindeutig sagen. Außerdem dokumentiert das Video eine Diskussion zwischen Migranten und einer Einheimischen, vermutlich nach einer Ruhestörung. Weitere Bilder im Video zeigen völlig vermüllte Hinterhöfe, zum Teil stark beschädigte Briefkästen und Ratten oder Mäuse in der Nähe von Mülltonnen. Am Ende des Videos ist auch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu sehen, im Hintergrund hört man einen Mann mehrmals „Hört auf“ rufen.

Auf Telegram hat das Video zahlreiche Reaktionen ausgelöst. In den Kommentaren fordern Nutzer zum Beispiel Remigration, andere warnen davor, dass bald noch mehr Straßen in der Stadt betroffen sein könnten.