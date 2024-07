Frankfurt: Afghanische Demonstranten stürmen pakistanisches Generalkonsulat

In Frankfurt am Main haben am Samstag zahlreiche Afghanen gegen Militär und Geheimdienst in Pakistan demonstriert. Dabei nahmen einige Teilnehmer auch das pakistanische Generalkonsulat ins Visier.

Frankfurt/Main. – Am vergangenen Samstag fand in Frankfurt am Main eine Demonstration gegen Militär und Geheimdienst in Pakistan statt, bei der afghanische Demonstranten unter anderem am pakistanischen Generalkonsulat vorbeizogen. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Wie ein auf X kursierendes Video zeigt, kletterten einige der afghanischen Demonstranten über den Zaun auf das Gelände des Konsulats, wo sie schließlich unter großem Jubel die dort angebrachte Flagge entwendeten. Danach verschwanden sie sofort wieder im Demonstrationszug, die Versammlung wurde aufgelöst.

Auf dem Video sind auch Ordner und Polizisten zu sehen, die mit der Situation sichtlich überfordert waren. Laut Nius hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen, die Frankfurter Polizei steht diesbezüglich mit dem pakistanischen Generalkonsul in Kontakt.