El Hotzo wirft das Handtuch: Podcast-Aus nach Trump-Skandal

Berlin. – Sebastian Hotz, bekannt als „El Hotzo“, hat beschlossen, seinen Podcast „Hotz & Houmsi“ zu beenden. In einer kurzen Episode mit dem Titel „Tschüss“, die am Wochenende veröffentlicht wurde, erklärte Hotz, dass die letzten drei Jahre eine große Herausforderung für ihn gewesen seien. Die Entscheidung, das Podcast-Projekt nach zwei Jahren zu beenden, sei ihm nicht leicht gefallen.

Trump-Post löst Kritik aus

Hotz, der rund 700.000 Follower auf X und 1,4 Millionen Follower auf Instagram hat, arbeitete zuletzt auch als freier Autor für das ZDF-Magazin Royal. Zudem veröffentlichte er im vergangenen Jahr seinen ersten Roman.

Die Entscheidung, den Podcast einzustellen, fiel nicht ohne Grund. Zuletzt hatte Hotz mit einem Witz über das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump für Schlagzeilen gesorgt. In einem Beitrag auf X verglich er das Gefühl, den letzten Bus verpasst zu haben, mit der Enttäuschung darüber, dass die Kugel des Attentäters auf Ex-Präsident Donald Trump diesen nur knapp verfehlte. Daraufhin forderten Bürger in einer Petition, dass Hotz seinen Job im Team Böhmermann verliert, dessen Tätigkeit vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt wird. In der Folge hatte Hotz tatsächlich mit Konsequenzen zu kämpfen. So führten seine Beiträge auf X dazu, dass der ARD-Sender rbb die Zusammenarbeit mit ihm beim Jugendsender Fritz beendete und auch eine Literaturveranstaltung mit ihm bei ARD Kultur abgesagt wurde.