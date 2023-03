Charaktertest

Wien. - Auf dem Banner im Internet sieht man einen Mann mit Schutzbrille, Pferdeschwanz, Bart und Schmiss an der Wange. Daneben der satirische Spruch: „Unsere Klingen sind zu 100 % vegan.“ Es geht also um die Mensur, den studentischen Fechtkampf bei Burschenschaften und anderen Studentenverbindungen. Klickt man auf das Bild, kommt man auf die Seite „www.studentseininwien.at“: „Das Leben ist bekanntlich kein Ponyhof, auch wenn viele Zeitgenossen ihr Dasein lieber in Watte gepackt und mit Scheuklappen fristen. Sicher gehst Du davon aus, dass Du anders bist und Eigenverantwortung sowie Individualität großschreibst. Ob dem tatsächlich so ist, kannst Du rasch und unkompliziert mit unserem Charaktertest überprüfen“, steht dort geschrieben.

Werbung

Erfolge nach ähnlicher Aktion

Hier sucht die Wiener Burschenschaft Olympia nach neuen Mitgliedern. Beim Online-Charaktertest wird beispielsweise gefragt, ob man Abenteuer, Ruhe oder Freunde fürs Leben will, ob man nach einer Gemeinschaft echter Männer oder nach einem CO2-neutralen Lebensstil sucht. Am Ende des Tests gibt man seinen Namen und eine Telefonnummer an. Wer den Test aus Sicht der Olympia positiv besteht, erhält dann eine Benachrichtigung.

Die Burschenschaft erhofft sich dadurch zahlreiche Kontakte zu potenziellen neuen Mitgliedern. Bereits die ähnliche Aktion vor einigen Wochen mit einem „Gesinnungstest“ sei erfolgreich gewesen, berichtete der Initiator der Werbekampagne gegenüber der Nachrichtenplattform unzensuriert. Schon damals habe die Olympia viele neue Kontakte schließen können.