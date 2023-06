Bern: Mutmaßlich linksextremer Überfall auf patriotische Frauengruppe

Sieben Frauen einer patriotischen Aktivistengruppe, die zuvor an einer Aktion teilgenommen hatten, sollen in Bern tätlich angegriffen worden sein.

In Bern ist es am Dienstagabend nach Angaben der Betroffenen zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine patriotische Frauengruppe gekommen. Sieben junge Frauen der französischen Gruppe Collectif Némésis hatten laut Eigenangabe an einer Aktion anlässlich des Schweizer Frauenstreiks in Bern teilgenommen. Am Abend nach der Aktion, so die betroffenen Frauen, seien sie in einem Restaurant von einer Gruppe von etwa zwanzig vermummten „Antifa-Männern" angegriffen worden. Die Täter hätten Stühle und Tische in die Fenster geworfen und die Frauen angegriffen. Dabei seien auch Messer und Tränengas eingesetzt worden.

In einem Video berichtet eine der Frauen von einem Angriff: Ihr und einer anderen Frau sei mit einer Weinflasche ins Gesicht geschlagen worden. Die Männer im Restaurant hätten sie jedoch beschützt. Die junge Frau wirkt in dem Video sehr betroffen und den Tränen nahe. „Wir sind unter die Tische gerannt, unter die Bar, es war sehr gefährlich“, sagt die junge Frau im Video. Auch die Gruppe selbst beschreibt den Vorfall als „traumatisierend" für ihre Aktivistinnen. Die Behörden in Bern haben sich zu dem Vorfall bisher noch nicht geäußert.