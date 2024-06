AfD-Politikerin mit vietnamesischen Wurzeln von Linken rassistisch beleidigt

Die hessische AfD-Politikerin Anna Nguyen, die seit 2024 für ihre Partei im Hessischen Landtag sitzt, ist in den Sozialen Medien sehr aktiv. Allein auf X hat sie über 23.600 Follower. Doch seit sie sich parteipolitisch engagiert, sieht sich die Politikerin mit vietnamesischen Wurzeln auch immer wieder Hasskommentaren ausgesetzt. Die jüngsten Hasskommentare finden sich unter einem ihrer Videos, das sie am 18. Juni auf X geteilt hat und in dem sie die ihrer Meinung nach oft unverhältnismäßigen Strafen für Corona-Widerständler oder Messerstecher und Vergewaltiger kritisiert. Darunter schrieb ein Nutzer: „Das Schlitzauge hat eine goldene Zukunft als Katalognutte in ihrer Heimat“. Nguyen reagierte auf den Kommentar und schrieb: „Der antirassistische Troll, der mich als Schlitzauge und Katalognutte bezeichnet, empfindet die Bezeichnung „Asiatin“ als rassistisch. Lustiger wird’s heute nicht mehr.“ Asiatin sei auch keine Herabwürdigung, stellte sie klar und betonte, dass nur jemand, der Asiaten selbst herabwürdige, auf so etwas kommen könne.

Hasskommentare von „entfesselten, aggressiven Linken“

Die stärksten rassistischen Anfeindungen erlebt Nguyen bis heute im Zuge ihrer parteipolitischen Tätigkeit und ihrer dadurch steigenden Bekanntheit in den Sozialen Medien, wie sie gegenüber FREILICH erklärt. Die Täter sind dabei „fast ausnahmslos entfesselte, aggressive Linke“, so Ngyuen. „Hier scheint der menschenverachtende Hass auf eine AfD-Politikerin mit vietnamesischer Abstammung oft keine Grenzen zu kennen. Denn ich habe es tatsächlich gewagt, mich nicht aufgrund meiner Herkunft in die Rolle des 'Opfers' zu fügen, die der Mainstream für mich vorgesehen hat“. Ganz im Gegenteil: Sie sei rechts und habe sich folglich den „Tätern“ angeschlossen. Von linken Mitbürgern mit vietnamesischer Herkunft wurde ihr deswegen sogar Verrat vorgeworfen.

Regelmäßig wird ihr Account auf X mit Beleidigungen geflutet. „Herabwürdigende Wertungen zu meiner ethnischen Herkunft werden immer wieder mit übelsten sexuellen Beleidigungen und Vergewaltigungsfantasien kombiniert“, erklärt Nguyen gegenüber FREILICH und zählt einige Beispiele auf. In Anspielung auf ihre Herkunft wird ihr etwa empfohlen, doch lieber „schwarz putzen zu gehen“ oder unterstellt, sie würde gerne „von Russen vergewaltigt“ werden. Sie sei nur ein „hohles Püppchen“, eine „Nazischlampe“, eine „Hartgeldnutte“, die sich von ihrer Partei nur ausnutzen ließe, und sie wäre in ihrer Fraktion bestenfalls zum Kaffeekochen gut und „für andere niedere Dienste“. Manche Kommentatoren bestellen bei ihr „Ente süß-sauer, Nummer 88“ oder „Thaimassagen mit Happy End“. Sie solle „ficken gegen den Fachkräftemangel“. Denn als „Arierin im Wartestand“ sei es ihre „heilige Pflicht für wehrhaften Nachwuchs zu sorgen“.

Nguyen will Doppelmoral von Linken aufzeigen

Seit den Correctiv-Recherchen zu dem sogenannten Geheimtreffen in Potsdam werde Nguyen außerdem regelmäßig gefragt, ob ihre Eltern und sie denn bereits auf gepackten Koffern säßen, wie sie sich als Kind von Armutsmigranten bei der AfD engagieren könne und ob ihre Eltern legal nach Deutschland gekommen seien. Wenn sie sich die Profile dieser Kommentatoren dann anschaue, lasse sich schnell erkennen, dass es ausschließlich Linke sind, die sich dieser rassistischen Hasssprache bedienen, wie Nguyen erklärt. Sie ist sich sicher, das sich diese Nutzer solche Entgleisungen wohl nie gegenüber fremdstämmigen Personen mit der „richtigen“ politischen Einstellung und Positionierung erlaubt hätten.

Gegenüber FREILICH erklärt Nguyen, dass ihr Begriffe wie „Nazi“ oder „braune Brut“ nichts ausmachen. Diese hätten sich bereits abgenutzt. Sexistische und rassistische Kommentare hingegen würden sie aber nach wie vor noch oft erschrecken. Hin und wieder veröffentlicht sie die Hasskommentare, „um die Doppelmoral der Linken aufzuzeigen“. Ihre Follower zeigen sich wegen der Beleidigungen regelmäßig schockiert, so Nguyen. Leider seien diese Tiraden an der Tagesordnung und heizen das politische Klima in Deutschland weiter auf, kritisiert sie. „Der Diskurs verschärft sich und politische Gewalt gegenüber AfD-Politikern ist oftmals die Folge“.