Mit FREILICH der Regierung den Spiegel vorhalten

Misswirtschaft, Massenmigration und Machtmissbrauch – was wie ein markiger Werbespruch klingt, ist traurige Realität. Egal ob mit der Ampelregierung in Berlin oder dem schwarz-grünen Bündnis in Wien, hier wie dort halten Politiker die Zügel in den Händen, die längst ihre Kernaufgaben vergessen haben. Statt dem eigenen Volk zu dienen, haben sie sich in den Dienst weltfremder Ideologien gestellt. Gleichzeitig ist ihnen kein Mittel zu schade, um die Opposition, die diesen Zustand beenden will, auf allen Ebenen bis aufs Blut zu bekämpfen. Und die inoffizielle vierte Gewalt im Staat, die Medien, schweigt oder steht selbst auf den Gehaltslisten der Regierung.

Werbung

Frischer Wind

Während immer mehr Menschen in Österreich, Deutschland und Europa diese polit-medialen Kartelle mit ihrer Wahlentscheidung abstrafen, ist der Journalismus noch Feindesland. Doch es regt sich etwas: Angetrieben von dem Verlangen, den unwürdigen Status quo nicht länger beizubehalten, ist das FREILICH Magazin Teil einer neuen Bewegung junger und professioneller Medien, die die Stimme der Opposition hörbar machen! Egal ob Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik – jeder Beitrag ist ein Stachel im Fleisch des Meinungskartells etablierter Medien und Politiker.

Für FREILICH zählt nur eins: Qualität

Das FREILICH Magazin steht seit sechs Jahren für echten Journalismus und einen kritischen Blick auf aktuelle Ereignisse. Mit sechs Ausgaben pro Jahr informieren wir unsere Leser auf rund 100 Seiten pro Heft über die wichtigsten Ereignisse und geben Einblicke in Themen, die sonst im Dunkeln bleiben. Ab 58,- Euro im Jahr erhalten Sie daher nicht nur ein optisch wie inhaltlich professionell gestaltetes Heft, Sie fördern damit auch ein junges Team, das sich aller Widrigkeiten zum Trotz ein großes Ziel gesetzt hat: Auch IHRE Stimme gehört werden zu lassen!

Sie sind interessiert, wissen aber nicht, ob ein Abonnement zu Ihnen passt? Unsere Ausgaben und viele weitere Publikationen finden Sie in unserem Shop, aber nur solange der Vorrat reicht.

Jetzt abonnieren

Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie in Kürze die aktuelle FREILICH-Ausgabe „Die Zukunft des Geldes“ mit Beiträgen zur Digitalisierung der Gesellschaft und des Geldsystems sowie zu vielen weiteren Themen direkt nach Hause! Hier abonnieren: www.freilich-magazin.com/abonnieren