Türkei: Wirtschaft wächst schneller als in der EU

Ankara. – Trotz der nach wie vor extrem hohen Inflation wächst die türkische Wirtschaft überraschend stark. Wie Business Insider berichtet, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr um drei Prozent. Im letzten Quartal stieg das Wachstum von 2,1 auf 3,0 Prozent, wie die türkischen Behörden Ende vergangener Woche mitteilten.

Inflation bleibt hoch, Rückgang gibt Hoffnung

Die Inflationsrate in der Türkei ist nach wie vor eine der höchsten der Welt. Im Februar sank sie auf 39,05 Prozent, nachdem sie im Januar noch bei 42,1 Prozent gelegen hatte. Dies war der neunte Monat in Folge, in dem die Inflationsrate zurückging, und der Rückgang war stärker als von Analysten erwartet, die im Durchschnitt mit 39,9 Prozent gerechnet hatten. Besonders betroffen von den Preissteigerungen waren im Februar die Bereiche Bildung, Wohnen, Gesundheit und Gastgewerbe. Allein im Vergleich zum Januar stiegen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent.

Zweifel an offiziellen Zahlen bleiben

Die offiziellen Inflationszahlen werden jedoch von vielen Experten angezweifelt. Während die türkische Statistikbehörde die Jahresinflation mit 39,05 Prozent angibt, geht die unabhängige Inflationsforschungsgruppe ENAG von einem Anstieg um 79,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Auch viele Bürger berichten von deutlich höheren Preissteigerungen im Alltag. Seit fast fünf Jahren bewegt sich die Inflation in der Türkei im zweistelligen Bereich. Ihren Höchststand erreichte sie im Mai 2024 mit offiziell 75 Prozent.

Notenbank korrigiert Kurs – Zinsen steigen

Lange Zeit hatte die türkische Zentralbank auf Druck von Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Zinsen niedrig gehalten. Erdogan setzte zeitweise sogar Zinssenkungen durch. Erst nach seiner knappen Wiederwahl im vergangenen Jahr übergab er die Geld- und Finanzpolitik an unabhängige Experten. Seitdem hat die Zentralbank den Leitzins schrittweise auf 45 Prozent angehoben, um die Inflation zu bekämpfen.

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen rechnet die türkische Regierung für 2025 mit einem Wachstum von 3,5 Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist vorsichtiger und prognostiziert ein reales Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent – mehr als doppelt so viel wie die erwarteten 1,2 Prozent für die Europäische Union.

Das anhaltende Wirtschaftswachstum überrascht vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Inflation und einer strafferen Geldpolitik. Beobachter sehen darin ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der türkischen Wirtschaft.