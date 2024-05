USA: Unternehmen weißer Eigentümer von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen

New York City. – Die Renovierung des JFK International Airport schreitet voran, und ein beträchtlicher Teil der Aufträge wurde an Unternehmen vergeben, die sich im Besitz von Frauen und Nichtweißen befinden. Gouverneurin Kathy Hochul (Demokraten) lobte die Rekordbeteiligung lokaler Unternehmen, die von „Minderheiten und Frauen“ geführt werden. Die Initiative, die von führenden Politikern der Stadt und des Bundesstaates New York begrüßt wurde, soll sicherstellen, dass die Gemeinschaft angemessen vertreten ist. „Was wir nicht wollten, war, dass wir in die Gemeinde zurückkehren (…) und die Leute uns ansehen und sagen: ‚Was habt ihr gemacht? Niemand in diesem Projekt sieht aus wie wir. Niemand in diesem Projekt repräsentiert uns‘“, sagte Hochul.

Minderheiten bevorzugt

Bisher haben 680 „Minority- and Women-Owned Business“ Aufträge für das JFK-Renovierungsprojekt erhalten. Die Hafenbehörde hat sich offen zu einer progressiven Initiative für Vielfalt und Integration bekannt und hofft, dass bis 2030 20 Prozent ihrer Vertragspartner Unternehmen von Minderheiten und weitere zehn Prozent Frauen sind. Kritisiert wurde jedoch der Ausschluss potenziell weißer Unternehmen von Teilen der Ausschreibungen. Die Port Authority hat auch mit in Queens ansässigen Unternehmen zusammengearbeitet, von denen einige „möglicherweise weiße Männer gehören“.

Die Verpflichtung der Behörde, mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wurde als eine Form der Förderung von Minderheiten dargestellt. Adrienne Adams, Sprecherin des New Yorker Stadtrats, erklärte, dass das JFK-Renovierungsprojekt stets darauf ausgerichtet gewesen sei, „eine gerechtere Auftragsvergabe zu fördern“. Die Renovierung des JFK-Flughafens sei ein Wendepunkt für mittelständische Unternehmen, die bei historischen Investitionsprojekten zu oft übergangen worden seien, sagte der Vorsitzende der Hafenbehörde, Kevin O'Toole. Das Projekt wird voraussichtlich 2028 abgeschlossen sein.