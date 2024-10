USA: Manipulation von Senioren? Diskussion um Wahlbetrug nach TikTok-Video

Dieses Beitragsbild ist in deinem Land leider nicht verfügbar.

In wenigen Wochen finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt, bei denen die demokratische Kandidatin Kamala Harris gegen den Republikaner Donald Trump antritt. In einigen Bundesstaaten hat bereits die Briefwahl begonnen. Ein Video, das vermutlich eine solche Wahl zeigt und auf X kursiert, sorgt derzeit in den Sozialen Medien für große Aufregung. Viele Nutzer sprechen von Wahlbetrug.

„Das sollte illegal sein“

Das Video, das ursprünglich auf TikTok veröffentlicht wurde, dort aber inzwischen wieder gelöscht ist, zeigt eine Frau, die ihrer Großmutter bei der Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahlen 2024 hilft und für Kamala Harris stimmt. „Okay, Oma. Willst du für die erste schwarze Präsidentin aller Zeiten stimmen?“, fragt die Frau. „Ja“, antwortet die Großmutter. „Okay, sie ist Demokratin“, antwortet die Frau und hilft der Großmutter beim Ankreuzen. „Gut gemacht, Oma. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl der ersten Präsidentin“, sagt die Frau mit erfreuter Stimme.

In den Sozialen Medien zeigten sich viele Nutzer jedoch weniger erfreut über die Szenen des Videos. Unter dem Beitrag mit dem von Milo Yianoppolis geteilten Video, in dem er die Frau des Missbrauchs älterer Menschen beschuldigt, äußerten zahlreiche Nutzer ihren Unmut. „Das sollte illegal sein. Diese Frau hat höchstwahrscheinlich Demenz“, so ein Nutzer.

Auch Musk mischt sich ein

Viele andere Kommentare gingen in eine ähnliche Richtung: „Warum lieben es Demokraten, ältere Menschen zu missbrauchen?“, fragte einer. Sogar der Tech-Milliardär und CEO von X, Elon Musk, äußerte sich zu dem Video. Er antwortete einem Nutzer, der behauptete, dass die Frau verhaftet worden wäre, wenn sie der Großmutter geholfen hätte, für Trump zu stimmen.

Viele riefen sogar dazu auf, die Frau in dem Clip zu verhaften. „Das ist Missbrauch von älteren Menschen und Nötigung. Diese Frau gehört ins Gefängnis“, schrieb ein Nutzer. „Findet sie und klagt sie an.“ Ein anderer argumentierte, dass solche Szenarien wahrscheinlich weit verbreitet seien, bevor er den Gesetzgeber aufforderte, Gesetze zum Umgang mit älteren Wählern zu erlassen. „Es passiert und Gott weiß wie oft“, schrieb der Nutzer. „Es ist sehr schwer zu verhindern. Wahrscheinlich sollte es eine Gesetzgebung geben, die sich mit Wahlwerbung für ältere und gebrechliche Menschen befasst“.