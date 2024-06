Umfrage: Mehrheit der jungen Briten lehnt Existenz Israels ab

Eine Umfrage zu außenpolitischen Themen unter mehr als 1.000 Teilnehmern zwischen 18 und 24 Jahren in Großbritannien ergab, dass die Mehrheit der Befragten gegen die Existenz des Staates Israel ist.

London. – Eine kürzlich von Focaldata für UnHerd durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass eine Mehrheit der jungen Briten die Existenzberechtigung Israels infrage stellt. Für die Umfrage wurden 1.012 Wähler zu außenpolitischen Themen befragt. Demnach stimmen 54 Prozent der 18- bis 24-Jährigen der Aussage zu, dass „der Staat Israel nicht existieren sollte“, während nur 21 Prozent dieser Aussage widersprechen. Diese Ergebnisse stimmen mit anderen Umfragen von UnHerd zu diesem Thema überein.

In einer weiteren Frage gaben die jungen Teilnehmer ihre Einschätzung zur Verantwortung für den Krieg in Gaza ab. Dabei gaben 50 Prozent der israelischen Regierung und 25 Prozent der Hamas die Schuld. Nur 19 Prozent sahen beide Seiten gleichermaßen in der Verantwortung.

Junge Briten lehnen Israel ab

Andere Umfragen von UnHerd zeigen, dass junge Briten sich weit mehr für den Krieg in Gaza interessieren als für den Russland-Ukraine-Konflikt oder die Spannungen zwischen den USA und China. Von den 18- bis 24-Jährigen waren 38 Prozent stark und 28 Prozent etwas am Gaza-Krieg interessiert, verglichen mit 19 Prozent und 44 Prozent, die sich stark beziehungsweise mäßig für den Krieg in der Ukraine interessierten.

Mit zunehmender Dauer des israelischen Krieges, der nun in den achten Monat geht, hat sich die öffentliche Meinung immer mehr zugunsten Palästinas verschoben. Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für Israel kurz nach den Angriffen vom 7. Oktober mit 21 Prozent am höchsten war, seitdem aber auf 16 Prozent gefallen ist. Vor allem junge Menschen waren schon vor den Angriffen am skeptischsten gegenüber Israel.