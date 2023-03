Trump nach eigenen Behauptungen kurz vor der Verhaftung

Am Dienstag wird mit der Verhaftung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gerechnet. Der Grund dafür könnte ein Thema sein, das ihn schon seit langer Zeit verfolgt.

Washington. - Ein Post des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sorgt für Aufsehen. Trump behauptet, er werde am kommenden Dienstag verhaftet, heißt es in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan plane genau dies, heißt es in dem Post.

Werbung

Grund dafür sind offenbar die Vorwürfe des ehemaligen US-Porno-Stars Stormy Daniels, Schweigegeld gezahlt zu haben. Sie hatte sich am vergangenen Freitag der Staatsanwaltschaft als potenzielle Zeugin angeboten. Nach einer angeblichen Affäre soll Trump ihr „Schweigegeld“ gezahlt haben. Daniels hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2006 eine Nacht mit Trump verbracht. Er werde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft in Manhattan wegen derselben Vorwürfe verhaftet, sagte Trump.

Gründe für Verhaftung umstritten

Bis heute gelten die Vorwürfe gegen Trump als äußerst umstritten. Er selbst bezeichnete die Behauptungen als „vollständig entlarvtes Märchen“ und wirft der US-Justiz politische Instrumentalisierung vor. Besonders aufgrund seiner erwarteten Kandidatur für eine Rückkehr ins weiße Haus erregen die Vorwürfe gegen die Regierung Biden Aufsehen. Im Zuge der erwarteten Verhaftung hatte Trump an seine Anhänger appelliert, „die Nation zurückzuholen“, ob es bei einer Verhaftung jedoch zu Demonstrationen kommen wird, bleibt fraglich.