Saudi-Arabien und Iran führten gemeinsame Übungen im Golf von Oman durch

Riad. – Saudi-Arabien hat kürzlich im Golf von Oman Militärübungen mit dem Iran und anderen Staaten durchgeführt. In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums in Riad hieß es: „Die königlichen saudi-arabischen Seestreitkräfte haben kürzlich im Golf von Oman gemeinsame Marineübungen mit den Seestreitkräften des Iran und an der Seite weiterer Länder abgehalten.“ Konkrete Daten zu den Übungen wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Iran und Saudi-Arabien: Schritte in Richtung Kooperation

Gleichzeitig berichteten iranische Staatsmedien über Militärübungen Teherans mit Russland und Oman im nördlichen Indischen Ozean, an denen auch Saudi-Arabien als Beobachterstaat teilnahm. Zudem wurden iranisch-saudische Militärübungen im Roten Meer angekündigt, für die derzeit die notwendigen Abstimmungen und Konsultationen laufen. Riad hat diese Berichte bisher nicht bestätigt.

Historische Rivalität und neue Annäherungen

Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien wurden im März 2023 nach jahrelanger Eiszeit wieder aufgenommen. Für Spannungen in der Region sorgte die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz, die seit rund einem Jahr Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden angreift. Die Angriffe erfolgen nach eigenen Angaben „aus Solidarität“ mit den Palästinensern im Gazastreifen. Die Huthi kontrollieren weite Teile des Jemen und führen einen Bürgerkrieg gegen die international anerkannte Regierung.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz intervenierte 2015 zugunsten der jemenitischen Regierungstruppen. Das Königreich schloss sich jedoch nicht der US-geführten Marinekoalition an, die zum Schutz vor den jüngsten Angriffen der Huthi im Roten Meer gebildet wurde.

Machtverhältnisse könnten sich verschieben

Der Politikwissenschaftler und FREILICH-Autor Dr. Seyed Alireza Mousavi betonte, dass 2019 Iran und Saudi-Arabien „unmittelbar vor einem Krieg“ standen, nachdem die Huthi aus Jemen einen Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen für sich reklamiert hatten. Im vergangenen Jahr hätten die beiden Staaten unter Vermittlung Chinas aber wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Er stellte fest, dass, sollten sie im Zuge der Kriege Israels in Gaza und im Libanon noch enger zusammenrücken, dies „die Machtverhältnisse im Nahen Osten verschieben“ könnte.

Bis zum 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg in Gaza habe Riad geopolitisch in die entgegengesetzte Richtung gestrebt, da das Königreich kurz davor war, ein Normalisierungsabkommen mit Israel abzuschließen. Mousavi merkte an, dass der Gaza-Krieg einen Rückschlag für die Integration Israels in der Region darstelle und fügte hinzu, dass die Planung einer gemeinsamen Militärübung zwischen Iran und Saudi-Arabien im Roten Meer auch von weiteren Annäherungen zwischen diesen Ländern im Sicherheitsbereich zeuge