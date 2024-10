„Perfekter Schachzug“: Trump landet Marketing-Coup mit McDonalds-Aktion

In wenigen Wochen finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Die beiden Kandidaten Donald Trump (Republikaner) und Kamala Harris (Demokraten) befinden sich daher in der heißen Endphase des Wahlkampfes. Im Zuge dessen hat Ex-Präsident Trump nun mit einem Auftritt für Aufsehen gesorgt. In einer McDonald’s-Filiale in Feasterville-Trevose, Pennsylvania, schlüpfte er für kurze Zeit in die Rolle eines Mitarbeiters. Ausgestattet mit einer Schürze stellte sich der 78-Jährige an die Fritteuse, frittierte Pommes und servierte den überraschten Gästen im Drive-Through-Bereich ihre Bestellungen. Die Aktion wurde von seinem Medienteam begleitet und für Social Media dokumentiert. Die Bilder gingen um die Welt.

„15 Minuten länger als Harris“

Trumps Auftritt wurde jedoch nicht nur als Zeichen seiner vermeintlichen Volksnähe gewertet, sondern zielte direkt auf seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris. Harris hatte zuvor behauptet, als Studentin in den Sommerferien bei McDonald’s gearbeitet zu haben, was von einigen Medien angezweifelt wurde, da der Fast-Food-Riese keine Belege für ihre Anstellung hatte. Nun trete er gegen jemanden an, der das fälschlicherweise für sich behaupten würde, so Trump in einem Video.

Vor den versammelten Journalisten erklärte Trump stolz, er habe jetzt 15 Minuten länger bei McDonald’s gearbeitet als seine Konkurrentin Harris. Mit einem spöttischen Unterton fügte er hinzu: „Alles Gute zum Geburtstag, Kamala. Ich denke, ich werde ihr ein paar Blumen schenken, vielleicht auch ein paar Pommes“. Diese Bemerkung spielt auf Harris’ 60. Geburtstag an, den sie kürzlich feierte.

„Großen Spaß hier“ – Trump genießt den Auftritt

Trump, der in aktuellen Umfragen in Führung liegt, zeigte sich bei seinem kurzen Auftritt sichtlich zufrieden. Er habe „großen Spaß hier“, rief er in die Kamera und in die jubelnde Menge draußen. Zahlreiche Anhänger hatten sich vor der McDonald’s-Filiale versammelt, um ihr Idol zu sehen und ihm zu applaudieren. Der Auftritt unterstrich Trumps Strategie, sich als Mann des Volkes zu präsentieren, auch wenn die Aktion vor allem als politischer Seitenhieb verstanden wurde.

Am Ende seines Auftritts fand Trump demütige Worte und zollte den Menschen Respekt, die tagtäglich in solchen Jobs arbeiten. Es brauche „große Expertise, um es richtig und schnell zu machen“, sagte er mit einem Lächeln. „Diese Erfahrung werde ich nie vergessen“, fügte er hinzu.

Harris verpasst Chance und Trumps „perfekter Schachzug“

Für Kamala Harris war Trumps Auftritt möglicherweise eine verpasste Gelegenheit, ihre eigene Volksnähe zu demonstrieren. Hätte sie ihre angebliche Erfahrung bei McDonald’s selbst zum Thema gemacht, hätte sie mit einer ähnlichen Aktion in einem Bereich punkten können, der für Trump von großer Bedeutung ist: die direkte Nähe zum einfachen Volk.

Es bleibt nun abzuwarten, ob Trumps Auftritt tatsächlich das gewünschte Image als volksnaher Kandidat verstärkt oder als reiner PR-Gag wahrgenommen wird. Für den politischen Kommunikationsexperten Heimo Lepuschitz ist Trumps Auftritt jedenfalls eine gelungene Aktion. Gegenüber FREILICH spricht er von einem „perfekten Schachzug“, gerade auch im Hinblick darauf, dass Kamala Harris das Cover der Vogue ziert. Hier Trump, der anpackt und für die kleinen Leute da ist, da die abgehobene Kamala Harris, Vertreterin der Elite, am Magazin der Eliten.“ Dass manche Beobachter meinen, diese Aktion habe Trump nicht gerade volksnah gemacht, erklärt Lepuschitz damit, dass es nicht darum gegangen sei, dass Trump volksnah wirke, „er muss nur volksnäher wirken als Harris“. Das sei gelungen.