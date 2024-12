NGO „ResQ“: Papst Franziskus feiert Flüchtlingsretter als Helden

Dieses Beitragsbild ist in deinem Land leider nicht verfügbar.

Rom. – Papst Franziskus hat die Arbeit von Flüchtlingshelfern als unverzichtbar gewürdigt. Am Mittwoch empfing er Vertreter der Mailänder Organisation „ResQ – People Saving People“, die sich der Rettung von Migranten im Mittelmeer, der Unterstützung von Migranten auf der Balkanroute und der Sensibilisierung in Schulen widmet. „Angesichts des Dramas der Zwangsmigranten, das leider manchmal zu einer Tragödie wird, sind Sie nicht gleichgültig geblieben, sondern haben sich gefragt: Ich, wir, was können wir tun? Sie schauen nicht weg“, lobte Franziskus die Vertreter von „ResQ“ laut der Nachrichtenplattform Vatican News.

Menschenwürde und Solidarität betont

Der Papst betonte die grundlegende Würde jedes Menschen, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, politischer Überzeugung oder Religion: „Hinter dieser Haltung steht die Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine Würde unantastbar bleibt.“ Viele Flüchtlinge seien aufgrund von Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und humanitären Krisen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, erinnerte Franziskus. Auf dem Weg nach Europa seien sie oft lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt und stießen stattdessen auf Ablehnung, Missbrauch und Versklavung. Auch staatliche Stellen würden ihrer Verantwortung oft nicht gerecht, kritisierte der Papst.

Engagement im Einklang mit dem Evangelium

„Wir begrüßen daher das Handeln derjenigen, die nicht nur beobachten und aus der Ferne kritisieren, sondern sich engagieren und einen Teil ihrer Zeit, ihres Einfallsreichtums und ihrer Ressourcen zur Verfügung stellen, um das Leid der Migranten zu lindern, sie zu retten, sie aufzunehmen und zu integrieren“, erklärte Franziskus.

Er erinnerte an die Notwendigkeit, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen, zu begleiten, zu fördern und zu integrieren. „Diese Großzügigkeit und dieser Fleiß stehen im Einklang mit dem Evangelium, das uns einlädt, allen Gutes zu tun – besonders den Ärmsten, Verlassenen, Kranken und Menschen in Gefahr“.

„ResQ“: Rettung und Aufklärung

Die Organisation „ResQ“ setzt sich auf verschiedenen Ebenen für Migranten ein. Neben der Aufnahme von Migranten auf dem Mittelmeer und der Unterstützung entlang der Balkanroute bei Triest leistet sie auch Aufklärungsarbeit, um die Öffentlichkeit für die Herausforderungen von Migranten zu sensibilisieren.

