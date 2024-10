Nach Raketenangriff: Trump fordert Israel zu Angriff auf Iran auf

Fayetteville. – US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich nachdrücklich für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat North Carolina kritisierte er die Reaktion von US-Präsident Joe Biden auf den jüngsten iranischen Raketenangriff auf Israel. Trump sagte: „Seine Antwort hätte lauten sollen: Zielt zuerst auf die Atomanlagen und kümmert euch später um den Rest.“ Er bezog sich damit auf Bidens ablehnende Haltung gegenüber einem israelischen Militärschlag gegen den Iran.

Im Gegensatz zu Trump hat sich US-Präsident Joe Biden gegen einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen positioniert. Auf die Frage eines Reporters, ob er Israel bei einem solchen Schritt unterstützen würde, antwortete Biden: „Die Antwort ist Nein. Wir werden mit den Israelis diskutieren, was sie tun werden.“ Bereits zuvor hatte Biden Israel aufgefordert, seine Reaktion auf den Raketenangriff aus dem Iran sorgfältig abzuwägen. „Alle G7-Staaten seien der Meinung, dass Israel das Recht habe, auf den iranischen Raketenangriff zu antworten“, betonte er, fügte aber hinzu, die Antwort müsse „verhältnismäßig“ sein.

Trump: Atomwaffen größtes Risiko

In seiner Rede in Fayetteville betonte Trump, dass Atomwaffen „das größte Risiko überhaupt“ seien und man „vollständig vorbereitet“ sein müsse. Die Lage in der Region hat sich nach dem Raketenangriff auf Israel am Dienstag weiter zugespitzt. Der Iran hatte rund 180 Raketen auf Israel abgefeuert.

Militärexperten halten es für wahrscheinlich, dass Israel bei einer weiteren Eskalation nicht nur iranische Atomanlagen, sondern auch Raketenproduktionsstätten ins Visier nehmen könnte. Nach einem Bericht des Wall Street Journal könnten insbesondere die iranischen Kapazitäten zur Herstellung von Raketen ein vorrangiges Ziel für Israel sein.

Der iranische Raketenangriff erfolgte als Reaktion auf eine Reihe von gezielten Tötungen durch Israel, bei denen hochrangige Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden und zentrale Akteure des Netzwerks nichtstaatlicher Verbündeter des Iran getötet wurden. Mit der Eskalation der Spannungen zwischen Israel und Iran wächst die Sorge vor einem umfassenden Krieg in der Region. Experten gehen davon aus, dass Israel als nächsten Schritt gezielte Angriffe auf die iranischen Raketenarsenale und Nuklearanlagen in Erwägung ziehen könnte.