„My Lady Jane“: Schwarzer schwuler englischer König in neuer Amazon-Serie

„My Lady Jane“ ist eine neue Amazon-Serie, die auf der Geschichte von Lady Jane Grey basiert und die Frage beantworten will, was passiert wäre, wenn die Neun-Tage-Königin Jane nicht kurz nach ihrer Krönung enthauptet worden wäre. Als satirisch-romantische Hommage an die Tudor-Zeit nimmt es die Serie mit der historischen Genauigkeit aber nicht so genau.

Im Mittelpunkt der Serie steht Lady Jane Grey nach dem gleichnamigen historischen Vorbild. Die junge Adlige aus der Tudor-Zeit stellte den tragischen Rekord der kürzesten Regentschaft in der Geschichte Englands auf. König Edward VI. hatte seine Nichte zweiten Grades zu seiner Nachfolgerin bestimmt, um die Herrschaft seiner Halbschwester Mary und damit die Rückkehr des englischen Königshauses zum Katholizismus zu verhindern. Nach nur neun Tagen Regentschaft wurde Jane Grey jedoch 1554 im Alter von nur 16 Jahren wegen Hochverrats enthauptet.

Werbung

Die neue Amazon-Serie hat mit der tatsächlichen Historie allerdings nur wenig zu tun, sondern erzählt die Geschichte des englischen Königshauses radikal neu, wobei auch einige Fantasy-Elemente einfließen. Denn in dieser Version des Tudor-Englands gibt es zwei Arten von Menschen: die Ethians, die sich zufällig in Tiere verwandeln können und vom Rest der Gesellschaft geächtet werden, und die Verities, die normalen Menschen, die das nicht können. Ihr Zusammenleben wird durch eigene Gesetze geregelt.

Der schwarze schwule König Edward

Die so genannten Divisionsgesetze schreiben etwa vor, dass sich diese Ethianer im Schatten verstecken müssen, weit weg von den normalen Menschen. Viele sehen hier Parallelen zur LGBTQ-Community und zu Konversionstherapien. In der fünften Episode geht es zum Beispiel um den Sohn eines Kochs, der Ethianer ist und deshalb in eine „Anstalt" in London geschickt wird, um dort von seinem ethianischen Leiden „geheilt“ zu werden. Die Therapie schlägt jedoch nicht an, was zeigen soll, dass man homosexuelle Menschen nicht verändern könne.

Darüber hinaus wird King Edward, der von einem Schwarzen gespielt wird, in der Serie als naiver König dargestellt, der seine eigene Homosexualität entdeckt und in eine ethianische Bar geschleppt. Dort finden diejenigen, die aus seinem Königreich verbannt wurden, Gemeinschaft, was als Parallele zu Queer-Bars verstanden werden kann. Die unterschwellige Symbolik des Ganzen wird durch die Tatsache verstärkt, dass Fitz, das Objekt von Edwards Begierde, derjenige ist, der ihn dorthin bringt. Obwohl die Serie viele woke Elemente enthält, geht sie manchen nicht weit genug. Sie kritisieren zum Beispiel, dass, obwohl König Edward ein schwarzer, homosexueller König im England der Tudor-Zeit ist, Intersektionalität, also die Überschneidung und Wechselwirkung verschiedener Diskriminierungsformen, in der Serie nicht wirklich zum Tragen kommt.