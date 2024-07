Kein Beförderungsverbot oder Rauswurf: US Navy einigt sich mit Impfverweigerern

Die US-Marine und das Verteidigungsministerium haben einen Rechtsstreit mit 36 Angehörigen der Spezialstreitkräfte beigelegt, die sich geweigert hatten, sich den Impfstoff COVID-19 verabreichen zu lassen. Dies teilte die Anwaltskanzlei First Liberty, die die Kläger vertritt, am Mittwoch mit.

Arlington. – Am Mittwoch fand eine Vergleichsanhörung zwischen den Anwälten von Angehörigen der Special Warfare Community und den Verteidigungsministern Lloyd Austin und Carlos Del Toro statt. Gegenstand der Anhörung war der Rechtsstreit mit 36 Angehörigen der Special Warfare Community, die sich geweigert hatten, sich den Impfstoff COVID-19 verabreichen zu lassen. Details des Vergleichs waren zunächst nicht auf PACER, der Online-Plattform für Bundesgerichtsdokumente, verfügbar. Die Klage war ursprünglich im Namen der 36 Mitglieder der Special Warfare Community eingereicht worden, wurde aber zu einer Sammelklage ausgeweitet, heißt es in der Pressemitteilung von First Liberty.

Gemäß der Vergleichsvereinbarung wird die Navy alle Personalakten der Kläger überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Verwaltungsverfahren oder Disziplinarmaßnahmen im Zusammenhang mit der Impfverweigerung entfernt werden. Die Personalakten von Personen, die entlassen wurden, werden ebenfalls überprüft, um sicherzustellen, dass sie einen Wiedereinstellungscode auf ihrem DD-214-Dokument haben und dass sie keinen Hinweis auf eine Entlassung wegen Fehlverhaltens enthalten.

„Es war eine lange und schwierige Reise, aber die Navy SEALs haben nie aufgegeben“, sagte Danielle Runyan, Vorsitzende der Military Practice Group des First Liberty Institute, in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns, dass diese Marineinfanteristen, die ihrem Gewissen und ihrem Glauben treu geblieben sind, in ihrer Marinekarriere nicht bestraft werden“.