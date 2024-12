Großbritannien wird zur „Hauptstadt“ der Scharia-Gerichte

In Großbritannien leben mehr als vier Millionen Muslime. In den letzten Jahren hat auch die Zahl der so genannten Scharia-Gerichte zugenommen. Dies wird zunehmend zum Problem.

London. – Großbritannien hat sich zur „westlichen Hauptstadt“ der Scharia-Gerichte entwickelt, da seit der Gründung des ersten Rates im Jahr 1982 inzwischen 85 islamische Räte im Land tätig sind. Das berichtet GB News. Diese religiösen Gremien gewinnen zunehmend an Einfluss und ziehen Muslime aus ganz Europa und Nordamerika an, die religiöse Urteile in Ehe- und Familienangelegenheiten suchen.

Werbung

Rolle und Einfluss der Scharia-Räte

Die Scharia-Räte bestehen in der Regel aus Gremien islamischer Gelehrter, die fast immer männlich sind. Sie sind informelle Gremien, die religiöse Urteile fällen, insbesondere bei Eheschließungen und Scheidungen. Professorin Mona Siddiqui definiert die Scharia als eine Rechtslehre, die auf den Ansichten islamischer Gelehrter von der Zeit des Propheten Mohammed im 7. bis zum 13. Jahrhundert basiert.

In Großbritannien gibt es schätzungsweise 100.000 islamische Ehen, von denen viele nicht bei den Zivilbehörden registriert sind. Dies betrifft insbesondere Frauen, die für eine Scheidung die Zustimmung von Scharia-Räten einholen müssen.

Männer können ihre islamische Ehe einfach durch dreimaliges Aussprechen des Wortes „Scheidung“ beenden, was in deutlichem Gegensatz zu den rechtlichen Verfahren im Vereinigten Königreich steht. Im Gegensatz dazu haben die Scharia-Räte die religiöse Autorität, Ehen auf Antrag der Frau zu beenden, wenn der Mann die Scheidung ablehnt. Dieses Verfahren unterscheidet sich jedoch erheblich von den zivilrechtlichen Verfahren.

Technologische Entwicklungen und Polygamie

Moderne Technologien tragen zur Normalisierung der Polygamie bei, beispielsweise eine App, mit der muslimische Männer in England und Wales ein islamisches Testament aufsetzen können. Die App bietet ein Dropdown-Menü, über das Männer zwischen einer und vier Ehefrauen wählen können. Die App macht auch andere Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern deutlich, da Töchter nur die Hälfte des Erbes erhalten, das Söhnen zusteht.

Werbung

Kritik und Bedenken bezüglich der Scharia-Räte

Die National Secular Society äußerte ernste Bedenken hinsichtlich dieses parallelen Rechtssystems in Großbritannien. Stephen Evans, Geschäftsführer der Organisation, warnte, dass diese Räte „das Prinzip eines Gesetzes für alle untergraben“ und sich negativ auf die Rechte von Frauen und Kindern auswirken. „Es sollte daran erinnert werden, dass Scharia-Räte nur existieren, weil muslimische Frauen sie für eine religiöse Scheidung brauchen. Muslimische Männer brauchen sie nicht, weil sie sich einseitig von ihren Frauen scheiden lassen können“, sagte Evans.

Frauen berichteten von Fällen, in denen religiöse Texte gegen sie verwendet wurden, darunter eine Frau, die berichtete, dass ein älterer Mann ihr nahegelegt habe, eine religiös sanktionierte „Vergnügungsehe“ einzugehen. Auch Haitham al-Haddad, einer der prominentesten Scharia-Richter in Großbritannien, sagte 2009 in Vorträgen über gescheiterte Ehen: „Ein Mann sollte nicht gefragt werden, warum er seine Frau geschlagen hat, denn das ist eine Sache zwischen ihnen. Lasst sie in Ruhe. Sie können ihre Angelegenheiten unter sich regeln.“

Politische Reaktionen und Reformversuche

Frühere Versuche, die Scharia-Räte zu regulieren, sind auf Widerstand gestoßen. Die Regierung von Theresa May gab eine unabhängige Untersuchung in Auftrag, lehnte jedoch eine Regulierung ab, da sie befürchtete, die Räte als Alternative zum britischen Recht zu legitimieren. Die Muslim Women's Network Charity setzt sich nun dafür ein, die Standards in den Scharia-Räten Großbritanniens zu verbessern, nachdem frühere politische Bemühungen gescheitert sind. Die Organisation plant, bis 2025 einen Verhaltenskodex vorzuschlagen, der auf der Forschung von Rajnaara Akhtar, Dozentin an der Universität Warwick, basiert.

Regierungsstandpunkt zur Scharia

Die britische Regierung bleibt bei ihrer klaren Haltung zur Scharia in Großbritannien: „Die Scharia ist nicht Teil des Rechts in England und Wales“, sagte ein Regierungssprecher. Er betonte die Bedeutung rechtlich anerkannter Ehen, die Paaren in Großbritannien „Schutz, Sicherheit und Unterstützung“ böten.

Die Regierung hat in ihrem Manifest weitere Pläne zur Stärkung der Rechte von unverheiratet zusammenlebenden Paaren angekündigt. Baroness Cox, eine unabhängige Peer, hat bereits versucht, diese Fragen durch ein Gesetz gegen religiös sanktionierte Diskriminierung anzugehen und hat die Scharia-Räte als „ein schnell wachsendes alternatives quasi-rechtliches System“ bezeichnet.