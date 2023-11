Großbritannien: Museum erklärt römischen Kaiser für transsexuell

Ein Museum in Großbritannien ordnet den römischen Kaiser Elagabal jetzt als Transfrau ein. Es gebe entsprechende Erkenntnisse, deswegen würden nun die weiblichen Pronomen she und her verwendet, sagte ein Sprecher des North Hertfordshire Museums.

Hitchin. – Ein römischer Kaiser ist von einem britischen Museum als transsexuell eingestuft worden, berichtet der Telegraph. Das North Hertfordshire Museum, das von der Stadtverwaltung betrieben wird, hat beschlossen, „sensibel“ auf die angebliche Vorliebe für ein bestimmtes Pronomen des Herrschers Elagabal aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. zu reagieren. Der römische Kaiser wird als Transsexuelle behandelt und mit „sie“ angesprochen. Elagabal wurde auf der Grundlage klassischer Texte, in denen es heißt, er habe darum gebeten, „Dame“ genannt zu werden, mit weiblichen Pronomen angesprochen. Historiker vermuten jedoch, dass es sich bei diesen Berichten lediglich um einen typisch römischen Versuch der Rufschädigung gehandelt haben könnte. In den Informationen zur Museumspolitik heißt es, dass in den Ausstellungen die Pronomen verwendet werden, die „die betreffende Person selbst verwendet haben könnte“ oder die „im Nachhinein angemessen sind“.

„Bevorzugte eindeutig 'sie'“

Das North Hertfordshire Museum in Hitchin besitzt eine Münze aus der Regierungszeit von Elagabal, der Rom von 218 n. Chr. bis zu seiner Ermordung im Alter von 18 Jahren im Jahr 222 n. Chr. regierte. Das Museum berät sich mit der LGBT-Wohltätigkeitsorganisation Stonewall und dem LGBT-Flügel der Gewerkschaft Unison über bewährte Verfahren für seine Ausstellungen, um sicherzustellen, dass „unsere Ausstellungen, Werbung und Vorträge so aktuell und inklusiv wie möglich sind“.

Der liberaldemokratische Stadtrat Keith Hoskins, Exekutivmitglied für Kunst im von der Koalition aus Demokraten und Labour regierten North Herts Council, erklärte dazu: „Elagabal bevorzugte eindeutig das Pronomen 'sie', und das ist etwas, das wir berücksichtigen, wenn wir in der heutigen Zeit über sie sprechen.“ Er fügte hinzu: „Das North Herts Museum besitzt eine Münze von Elagabal, die wir regelmäßig ausstellen, da sie eines der wenigen LGBTQ+-Objekte ist, die wir in unserer Sammlung haben. Wir versuchen, bei der Verwendung von Pronomen für Menschen in der Vergangenheit genauso sensibel zu sein wie für Menschen in der Gegenwart, es ist einfach höflich und respektvoll.“

Historiker zeigen sich skeptisch

Diese Behauptungen stammen jedoch von einem Chronisten, der dem Kaiser Severus Alexander diente, der nach der Ermordung Elagabals den Thron bestieg, und die Berichte benutzen sein angeblich abweichendes Verhalten als Rechtfertigung für diesen politischen Mord, gibt der Telegraph zu bedenken. Historiker weisen zudem darauf hin, dass weibliches Verhalten in Rom eine Schande für die Männer gewesen wäre. Die Berichte über Elagabals Leben seien voll von den schlimmsten Anschuldigungen gewesen, die man einem Römer hätte machen können. Andrew Wallace-Hadrill, Professor für Klassische Philologie in Cambridge, sagt: „Die Römer hatten nicht unsere Vorstellung von trans als Gender, aber sie benutzten Anschuldigungen über sexuelles Verhalten 'als Frau' als eine der schlimmsten Beleidigungen gegen Männer.“ Er fügt hinzu, dass Elagabal ein Syrer und kein Römer war und dass „auch hier rassistische Vorurteile im Spiel waren“.