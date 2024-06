„Black History“: Vereinigtes Königreich wurde von schwarzen Royals regiert

In den letzten Monaten haben Bilder, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, immer wieder für Aufregung gesorgt. Aktuell steht ein KI-generiertes Bild einer schwarzen Königsfamilie im Mittelpunkt.

In dem Video ist ein KI-generierts Bild einer schwarzen königlichen Familie zu sehen,

In dem Video ist ein KI-generierts Bild einer schwarzen königlichen Familie zu sehen,

In Sozialen Netzwerken wie TikTok oder X kursiert derzeit ein Video, das eine von künstlicher Intelligenz generierte schwarze britische Königsfamilie zeigt, bestehend aus Vater, Mutter und zwei Töchtern. Gleichzeitig beschwert sich ein schwarzer Nutzer, dass er noch nie etwas von dieser schwarzen Königsfamilie gehört habe und fragt, warum in den USA in den Grund- und weiterführenden Schulen nichts darüber gelehrt werde.

Werbung

„Sie waren Könige und Königinnen“

„Lange vor Queen Elizabeth, lange vor König Charles waren es einheimische Schwarze, die die Welt regierten. Ich wiederhole: Es war eine schwarze Königsfamilie, die Großbritannien regiert hat, von der die Berliner Mauer und alles andere stammt“, so der Nutzer im Video. „Warum brauche ich das Jahr 2024, um herauszufinden, dass ganz Großbritannien von Schwarzen regiert wurde? Sie waren Könige und Königinnen, Kaiser und Kaiserinnen. (...) Warum muss ich das über TikTok herausfinden?“, fragt er.

Auf X machen sich inzwischen viele Nutzer über den schwarzen Nutzer im Video lustig. „Ihnen KI zu geben, war ein großer Fehler. Sie glauben das wirklich. Der Gipfel der Wahnvorstellungen“, schreibt ein Nutzer. In anderen Kommentaren wird der schwarze Nutzer einfach nur als „erbärmlich“ bezeichnet.