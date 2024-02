Ai Weiwei: Politische Zensur im Westen erinnert an Verhältnisse unter Mao Zedong

Der chinesische Künstler Ai Weiwei setzt sich seit Jahren für die Meinungsfreiheit ein und trägt seine Kritik an der Regierung in Peking offen zur Schau. Nun hat er in einem Interview die gesellschaftlichen Zustände im Westen mit denen in China verglichen und erklärt, dass er beim Thema Meinungsfreiheit frappierende Ähnlichkeiten erkenne.

Der bekannte chinesische Dissident und Künstler Ai Weiwei hat kürzlich erklärt, dass es auffallende Ähnlichkeiten zwischen der politischen Zensur in westlichen Gesellschaften und der Unterdrückung der Meinungsfreiheit während der Herrschaft Mao Zedongs in China gebe. In einem Interview mit Sky News äußerte sich Ai Weiwei besorgt über das, was er als politische Zensur im Westen empfindet, insbesondere angesichts der Absage seiner Ausstellung durch die Londoner Lisson Gallery nach seinen Social-Media-Posts zum aktuellen Nahostkonflikt.

Angst vor Kontroversen

Ai Weiwei zeichnete ein Bild des aktuellen Zustands des politischen Diskurses im Westen und beschrieb die Gesellschaft als übervorsichtig und resistent gegenüber Argumenten oder Infragestellungen. Er nannte Fälle, in denen Einzelpersonen wegen der Äußerung ihrer grundsätzlichen Ansichten mit schwerwiegenden Konsequenzen wie Entlassung und Zensur konfrontiert waren. Die Angst vor Kontroversen und die Vermeidung kritischer Diskurse in westlichen Gesellschaften, so Ai Weiwei, ähnelten der Unterdrückung der Meinungsfreiheit unter dem Mao-Regime.

Da Ai Weiwei in China unter extremer politischer Zensur aufgewachsen ist, sind seine Ansichten von seinen persönlichen Erfahrungen geprägt. Er betonte die frappierende Ähnlichkeit zwischen der Unterdrückung von Meinungen und Perspektiven im Westen und dem repressiven Umfeld, das er unter Maos Herrschaft ertragen musste. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen kritisierte Ai Weiwei die Unterdrückung abweichender Meinungen an westlichen Universitäten, in den Medien und in verschiedenen anderen Bereichen und setzte sie mit einer „Kulturrevolution“ gleich, die darauf abziele, abweichende Perspektiven zum Schweigen zu bringen.

Ai Weiwei enttäuscht von Künstlern

Ai Weiwei drückte auch seine Enttäuschung über westliche Künstler aus und behauptete, viele von ihnen seien „vom Kapitalismus korrumpiert“ und stellten finanziellen Gewinn und Ruhm über die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Er äußerte sich besorgt über die weit verbreitete Abneigung in der Gesellschaft, Fragen zu stellen oder sich auf Argumente einzulassen, und wies auf die weit reichenden Auswirkungen dieser Tendenz in Universitäten, Medien und anderen Bereichen hin.