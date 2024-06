Rekord bei Importen chinesischer Elektroautos nach Deutschland

Ungeachtet der Nachfrage wächst in Deutschland der Import von chinesischen Elektroautos. Wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, haben sich die Importe zwischen 2022 und 2023 verdreifacht.

Wiesbaden. – Die Importe von Elektroautos aus China nach Deutschland erreichten im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert, teilt das Statistische Bundesamt mit. Insgesamt wurden 129.800 Fahrzeuge im Wert von 3,4 Milliarden Euro eingeführt, was einer Verdreifachung von Menge und Wert gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil Chinas an den deutschen Elektroauto-Importen ist damit weiter gestiegen.

Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2022 lediglich 43.200 Elektroautos im Wert von 904,0 Mio. Euro aus China importiert. Noch deutlicher ist der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2020, als nur 12.800 Elektroautos aus China nach Deutschland kamen. Trotz eines Rückgangs der Importe in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 aufgrund der schwachen Inlandsnachfrage stieg der Anteil Chinas an den deutschen Elektroauto-Importen weiter an.

Im Jahr 2023 kamen 29 Prozent der insgesamt 447.200 nach Deutschland importierten Elektroautos aus China. Südkorea und die Tschechische Republik folgten mit deutlich geringeren Anteilen von 9,9 Prozent beziehungsweise 9,3 Prozent. Im Jahr 2022 lag der Anteil Chinas noch bei 12,0 Prozent und im Jahr 2020 bei 7,7 Prozent.

Rückläufige deutsche Pkw-Exporte nach China

Die deutschen Pkw-Exporte nach China verzeichneten im Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang. Mit 241.000 Fahrzeugen im Wert von 15,1 Milliarden Euro wurden 18,3 Prozent weniger Pkw exportiert als im Vorjahr. Benziner mit einem Hubraum von 1,5 bis 3 Litern sowie Voll- und Mildhybride machten den Großteil der Exporte aus. Während die Exporte von Benzinern um 18,5 Prozent zurückgingen, stiegen die Exporte von Voll- und Mildhybriden um 3,4 Prozent.

China blieb auch im Jahr 2023 nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner für deutsche Pkw-Exporte in diesen Segmenten. In den USA wurden 222.100 Benziner und 71.300 Voll- und Mildhybride exportiert. Der Export von reinen Elektroautos nach China machte nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens aus und lag 2023 mit 11.400 Fahrzeugen im Wert von 848,3 Millionen Euro um 30,5 Prozent unter dem Vorjahreswert.