Der Google-Mutterkonzern hat an einem einzigen Handelstag mehr als 70 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, nachdem das Debakel mit dem KI-Modell Gemini die Ängste der Anleger vor dem hochgelobten KI-Tool neu entfacht hatte. Die Aktien von Alphabet fielen daraufhin um 4,4 Prozent und schlossen am Montag, dem ersten Handelstag der Woche, bei 138,75 Dollar. Die Aktien der Muttergesellschaft Google legten im vorbörslichen Handel am Dienstag leicht zu.

Gemini für einige Wochen offline

Der massive Einbruch erfolgte, nachdem Google gezwungen war, das Bilderzeugungs-Tool seines Chatbots Gemini abzuschalten, das faktisch und historisch ungenaue Bilder erzeugte, darunter schwarze Wikinger, weibliche NHL-Spieler oder „diverse“ Versionen der amerikanischen Gründerväter. Außerdem weigerte er sich, Bilder von weißen Personen zu erstellen (FREILICH berichtete).

Das Verhalten des Chatbots könnte öffentliche Bedenken schüren, dass Google „eine unzuverlässige Quelle für KI ist“, warnte Analyst Ben Reitzes von Melius Research in einer Notiz an Investoren. An dem Tag, an dem die Aktie abstürzte, sagte Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind und einer der KI-Führungskräfte des Unternehmens, dass das Bildtool von Gemini für „einige Wochen“ offline sein werde, während das Problem behoben werde. „Wir haben die Funktion offline genommen, während wir das Problem beheben. Wir hoffen, sie in den nächsten Wochen wieder online stellen zu können“, sagte Hassabis.

Chatbot wollte Pädophilie nicht verurteilen

Wie die New York Post berichtet, fügte Hassabis bei seinem Auftritt auf dem Mobile World Congress in Barcelona hinzu, dass das Tool „nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben“. Kritiker haben das bizarre Verhalten von Google Gemini als Beweis dafür angeführt, dass es von den KI-Experten des Unternehmens politisch voreingenommen „trainiert“ worden sei. Diese Vorwürfe wurden in der vergangenen Woche laut, nachdem angeblich politisch aufgeladene Tweets des Produktmanagers von Google Gemini, Jack Krawczyk, wieder aufgetaucht waren. In den alten Posts, die auf X (früher Twitter) viral gingen, soll Krawczyk erklärt haben, dass White Privilege „verdammt real“ sei und Amerika von „ungeheuerlichem Rassismus“ durchdrungen sei.

Da das Unternehmen keine Details über die Parameter veröffentlicht, die das Verhalten des Chatbots bestimmen, ist es schwierig, eine klare Erklärung für das Verhalten des Chatbots zu finden. Alarmierende Ergebnisse lieferten auch Tests, die zeigten, dass der Chatbot sich weigerte, Pädophilie zu verurteilen, und behauptete, es gebe „keine richtige oder falsche Antwort“ auf die Frage, ob Adolf Hitler oder Elon Musk schlimmer sei.