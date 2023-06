Elon Musk und Mark Zuckerberg verabreden sich zum Käfigkampf

Der Konkurrenzkampf zwischen Tesla-CEO Musk und Meta-Chef Zuckerberg geht in die nächste Runde: Musk forderte Zuckerberg nun zu einem Käfigkampf heraus – und der antwortete.

Die Technologie-Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen ihre Rivalität offenbar auf eine neue Ebene bringen und fordern einander zum Kampf Mann gegen Mann heraus. Seitdem Zuckerbergs Konzern Meta kürzlich angedeutet hatte, einen Online-Kurzmitteilungsdienst in Konkurrenz zu Twitter starten zu wollen, hatte Twitter-Besitzer Musk Zuckerberg mit Twitter-Botschaften geärgert und Anfang der Woche schließlich verkündet: „Ich bin bereit zu einem Cage Match, wenn er es ist, lol.“

„Nenne mir den Ort“

Zuckerberg antwortete am Mittwoch auf Instagram mit einem Screenshot von Musks Tweets und der Antwort „Nenne mir den Ort“. Ein Cage Match oder Cage Fight ist ein Kampf mit verschiedenen Kampfsporttechniken, der in einer Art Käfig ausgetragen wird. Musk schlug das Las Vegas UFC Octagon als Austragungsort vor.

Im Internet löste der virtuelle Hahnenkampf sofort zahlreiche Reaktionen und Voraussagen über den mutmaßlichen Ausgang einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Unternehmensbossen aus. Zuckerberg schälte sich dabei als klarer Favorit heraus – der Facebook-Gründer betreibt seit einiger Zeit den Kampfsport Jiu-Jitsu und gewann nach eigenen Angaben bereits mehrere Medaillen. Podcaster Lex Fridman, bei dem Zuckerberg noch vor kurzem zu Gast war, bat sich Musk als Trainingspartner im Jiu-Jitsu an. Elon Musk gab an, selbst nicht viel Sport zu betreiben, außer seine Kinder in die Luft zu werfen.