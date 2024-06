„Zeichen setzen“: Regenbogenfahne und EU-Flagge vor AfD-Parteitag in Essen

Am Wochenende findet in Essen der Bundesparteitag der AfD statt. Im Vorfeld hatte die Stadt versucht, die Anmietung der Halle durch die AfD zu verhindern. Sie scheiterte jedoch und beflaggt nun den Bereich rund um die Halle mit zum Teil provokanten Fahnen.

Vor der Halle, in der am Wochenende der AfD-Parteitag stattfinden wird, wehen seit Mittwoch Regenbogen- und EU-Flaggen.

Vor der Halle, in der am Wochenende der AfD-Parteitag stattfinden wird, wehen seit Mittwoch Regenbogen- und EU-Flaggen.

Essen. – An diesem Wochenende treffen sich die Delegierten der AfD zu ihrem Bundesparteitag in Essen. Doch schon im Vorfeld sorgt die Messe Essen für Aufsehen: Rund um die Grugahalle wehen seit Mittwoch mehrere Regenbogen- und EU-Fahnen. Mit dieser Aktion wolle die Messe ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen, so Daniela Mühlen, Sprecherin der Messe Essen, berichtet das Portal t-online.

Werbung

Die AfD hat die Grugahalle vom 25. Juni bis zum 1. Juli gemietet. Zum Parteitag am Samstag und Sonntag werden rund 600 Delegierte sowie etwa 1.000 Gäste und Medienvertreter erwartet. Im Mittelpunkt des Parteitages steht die Neuwahl des Parteivorstandes. Die Stadt Essen hatte vergeblich versucht, die Anmietung der Halle durch die AfD zu verhindern, war aber vor Gericht gescheitert.

Stadt Essen will ein „Zeichen setzen“

Die gehissten Regenbogenfahnen stehen für Vielfalt und Akzeptanz der LGBT-Community und damit im klaren Gegensatz zur Politik der AfD. Die Partei lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab und sieht in der Ehe zwischen Mann und Frau die einzig akzeptable Familienform. In ihrem Grundsatzprogramm spricht sich die AfD gegen die „einseitige Hervorhebung von Homo- und Transsexualität im Unterricht“ aus.

Auch EU-Flaggen können von der AfD als Provokation aufgefasst werden. Die Partei fordert die Abschaffung des bestehenden Europäischen Parlaments und will die Europäische Union durch einen „Bund europäischer Nationen“ ersetzen. Mit dem Hissen der EU-Fahnen setzt die Messe Essen daher ein klares Zeichen für die europäische Integration und Zusammenarbeit.