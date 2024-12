„Wie bei der Dresdner Carolabrücke“: Mehrere Brücken in Rheinland-Pfalz einsturzgefährdet

Mainz. – Der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Schönborn schlägt angesichts der Zustandsberichte über mehrere Brücken im Land Alarm. „Bei 13 Brücken in Rheinland-Pfalz, für die der Landesbetrieb Mobilität zuständig ist, können wir aufgrund des eingesetzten älteren Stahls nicht ausschließen, dass sie ohne Vorwarnung einstürzen – so wie bei der Carolabrücke in Dresden“, so Schönborn. Die Erkenntnisse basieren auf einer Kleinen Anfrage, die der Abgeordnete an die Landesregierung gestellt hatte.

Werbung

Weitere Anfragen geplant

Um die Gefährdungslage zu konkretisieren, plant Schönborn eine weitere Anfrage. Ziel ist es herauszufinden, welche Brücken betroffen sind und welche Maßnahmen die Landesregierung zur Sicherung beziehungsweise Sanierung ergriffen hat. Der Abgeordnete fordert rasches Handeln: „Ich fordere den LBM darum auf, die Bevölkerung über die Gefahrenlage aufzuklären und schnellstmöglich den Ersatzneubau für diese 13 Brücken zu planen“. Angesichts der möglichen Gefahren sieht er dringenden Handlungsbedarf bei den zuständigen Behörden.