Wahlkampfauftakt der Werteunion in Erfurt: Leere Bänke und wenig Publikum

Der Wahlkampfauftakt der Werteunion in Erfurt mit Hans-Georg Maaßen und Sylvia Pantel war nur spärlich besucht. Videos und Bilder in den Sozialen Medien zeigen eine fast leere Veranstaltung, was bei einigen Nutzern zu spöttischen Kommentaren führte.

Erfurt. – Im September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Am Mittwochnachmittag fand in Erfurt nun der Wahlkampfauftakt der Werteunion unter anderem mit Hans-Georg Maaßen und Sylvia Pantel statt. Über viel Publikum konnten sich die Vertreter der Partei dort allerdings nicht freuen, wie Bilder und Videos in den Sozialen Medien und auf YouTube nun zeigen. Während Maaßen auf der Bühne stand, bot sich vor der Bühne ein etwas trostloses Bild. Wie in einem Video des YouTubers Weichreite TV zu sehen ist, sprach der WU-Politiker nur vor einer Handvoll Menschen, die wenigen aufgestellten Bänke waren nahezu leer.

Werbung

In den Sozialen Netzwerken kommentierten einige Nutzer die Tatsache, dass der Platz vor der Bühne nur spärlich besetzt war: „Scheint ja eine echte Massenbewegung zu sein. Dazu die Rampensau Maaßen. Läuft“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer wirft ein: „Diese Menschenmassen!“ und ergänzt seinen Kommentar noch mit lachenden Emojis und einem Daumen nach unten.