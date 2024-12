Trauer in der FPÖ: Ex-Obmann Gerulf Stix verstorben

Wien/Innsbruck. – Der ehemalige Dritte Nationalratspräsident und langjährige Landesparteiobmann der FPÖ Tirol, Gerulf Stix, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das teilten der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger und die FPÖ in mehreren Aussendungen mit. Stix hätte am 28. Januar seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Ein Leben für die Politik

Der in Wien geborene und in Innsbruck aufgewachsene Stix begann seine politische Laufbahn in den 1960er-Jahren als Funktionär der FPÖ Tirol. Mehr als 18 Jahre lang, von 1971 bis 1990, war er Abgeordneter zum Nationalrat, davon sieben Jahre als Dritter Nationalratspräsident (1983-1990). In dieser Funktion genoss er parteiübergreifend Respekt, wie die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures betonte: „Gerulf Stix war als Dritter Nationalratspräsident aufgrund seines Amtsverständnisses über Parteigrenzen hinweg geachtet. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie.“ Neben seiner parlamentarischen Tätigkeit war Stix Landesparteiobmann der FPÖ Tirol (1973-1985), stellvertretender Bundesparteiobmann und Ehrenlandesparteiobmann der FPÖ Tirol.

Engagement für Umweltschutz und Demokratie

Sein politisches Wirken hat die Freiheitliche Partei nachhaltig geprägt. Bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren erkannte Stix die Bedeutung des Naturschutzes, wie Herbert Kickl betonte: „Ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass die FPÖ bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren unter dem Motto ‚Umweltschutz ist Heimatschutz‘ zur ersten ‚Umweltpartei‘ in Österreich wurde und sich auch als erste Partei entschieden gegen die Nutzung der Atomkraft positionierte, was bis heute ein freiheitlicher Grundsatz ist.“

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz lobte Stix' Einsatz für Demokratie und Heimatbewusstsein: „Dr. Stix war ein freiheitliches Urgestein, er war Demokrat und Patriot im besten Sinn. Sein Einsatz galt zudem auch den Interessen der Altösterreicher“.

Lob und Trauer aus den Reihen der FPÖ

Markus Abwerzger, Landesparteiobmann der FPÖ Tirol, würdigte Stix als wichtigen Ratgeber: „Er war ein sehr aktiver Ehrenobmann. Wir standen in sehr gutem Kontakt, er war mir immer ein wichtiger Ratgeber“. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bezeichnete Stix als „einzigartigen Menschen, große Persönlichkeit und hochverdienten Politiker“. Er betonte: „Gerulf Stix wird uns als großer Freiheitlicher unvergessen bleiben.“

Auch nach seiner aktiven politischen Laufbahn blieb Stix der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft treu. „Er war ein freiheitliches Urgestein im besten Sinne des Wortes und als solches werden wir ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Kickl.

Abschied von einer prägenden Persönlichkeit

Mit Gerulf Stix verliert Österreich einen Politiker, der sich durch seinen Einsatz für Demokratie, Umweltschutz und Heimatbewusstsein weit über die FPÖ hinaus Anerkennung erworben hat. „Das Parlament wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Seiner Familie und seinen Freunden wünsche ich in diesen schweren Stunden viel Kraft“, so Walter Rosenkranz abschließend.