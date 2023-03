Exklusive Zahlen

Berlin.- Das System Erstaufnahme Asyl (EASY) verteilt Asylsuchende anonymisiert auf die Bundesländer. Während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 war die Zahl der über EASY registrierten Menschen deutlich höher als die Zahl der Asylanträge. In den Folgejahren 2016 und 2017 schlugen sich die Zahlen aus EASY jedoch in einem Anstieg der Zahl der Anträge auf Asyl nieder. Im März 2022 ist die Zahl der in EASY erfassten Personen aufgrund der neu eingereisten Ukrainer sprunghaft angestiegen. In den EASY-Zahlen für Februar und März 2022 sind laut einer schriftlichen Anfrage des AfD-Abgeordneten Prof. Harald Weyel, die FREILICH exklusiv vorliegt, auch Ukrainer enthalten. Für sie wurde ein neues Verfahren FREE entwickelt, da Ukrainer einen anderen Aufenthaltsstatus als andere Asylsuchende erhalten und in der Regel keinen Asylantrag stellen müssen. Ab Mai 2022 werden Datensätze aus EASY in FREE übertragen, wodurch sich die kumulierte Zahl für das Jahr in EASY verringert.

Zahlen höher als angenommen

Das Bundesinnenministerium (BMI) hat am 23.02.2023 eine Statistik aus dem Ausländerzentralregister (AZR) veröffentlicht, die zum Jahresende 2022 etwas mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge ausweist. Nach Angaben des BMI handelt es sich bei der AZR-Statistik jedoch nur um einen Näherungswert. „Eine exakte Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die die Bundesrepublik erreicht bzw. verlassen haben, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen“, heißt es. Eine Antwort vom 09. März auf die angesprochene parlamentarische Anfrage enthält die Anzahl der durch FREE erfassten Personen seit Inbetriebnahme des Systems am 02. Mai 2022: Die kumulierte Zahl aus FREE beträgt bis Ende 2022 1.318.895 und bis Ende Februar 2023 1.386.208. Mit den Systemen EASY und FREE zusammen wurden im Jahr 2022 insgesamt 1.583.090 Personen umverteilt. Von Januar 2022 bis einschließlich Januar 2023 waren es 1.619.844 Personen. Gegenüber FREILICH kritisierte Prof. Weyel die Entwicklung: „Wir haben keinen Platz!“. „Nicht nur Ukrainer haben den sicheren Herkunftsstaat Polen übersprungen. Als Folge verlieren deutsche Senioren und Familien in Berlin und Lörrach ihre Wohnungen“, Weyel weiter.