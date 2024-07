ÖRR: AfD-Interviews erzielen hohe Reichweiten bei jungen Zuschauern

Weidel und Chrupalla beim AfD-Bundesparteitag in Essen.

Weidel und Chrupalla beim AfD-Bundesparteitag in Essen.

Berlin. – In den Sommerinterviews von ARD und ZDF standen zuletzt die Spitzenpolitiker der AfD im Mittelpunkt. Während das ZDF ein Gespräch mit Alice Weidel ausstrahlte, zeigte die ARD ein Interview mit Tino Chrupalla. Das berichtete das Medienportal DWDL. Die endgültig gewichteten Quoten, die Livestreams und zeitversetzte Nutzung berücksichtigen, zeigen nun den starken Reichweitenzuwachs vor allem bei den jüngeren Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren.

Werbung

So erreichte das ZDF-Interview mit Alice Weidel im Nachhinein insgesamt 2,73 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,2 Prozent entspricht. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Zuschauerzahl von 0,26 auf 0,37 Millionen, der Marktanteil legte um 3,1 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent zu. Auch das Gespräch mit Tino Chrupalla in der ARD konnte zulegen und erreichte 1,55 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil um 2,2 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent.

Besonders beliebt bei jungen Leuten

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikern der AfD in der jüngeren Zielgruppe deutlich zulegen konnten. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Interviews stärker zulegen konnten als die jeweiligen Auftaktinterviews der diesjährigen Sommerinterviews und auch stärker als alle Sommerinterviews der vergangenen Jahre.