Ökonom Fratzscher warnt junge Wähler vor der Wahl rechter Parteien

Junge Menschen stehen vor zahlreichen Herausforderungen und Krisen, sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. In einem Interview mit dem Handelsblatt betonte er, dass die heutige Generation vor einer einzigartigen Situation stehe. Die sich zuspitzende Klimakrise, soziale Polarisierung, geopolitische Konflikte und Ängste um Technologie und Arbeitsplätze trügen zu Frustration und Zukunftsängsten bei, so der Ökonom. Fratzscher warnte eindringlich vor der Wahl rechtspopulistischer Parteien. Ein solcher „Rechtsruck“ könne die europäische Integration gefährden und bereits erreichtes rückgängig machen. Zudem sei vielen jungen Menschen nicht bewusst, wie sehr eine Schwächung Europas ihre eigenen Zukunftschancen beeinträchtigen könnte und dass Europa im Wettbewerb mit China und den USA an Wohlstand einbüßen würde.

Werbung

Rechtsparteien bei jungen Leuten immer beliebter

Hintergrund dieser Warnung ist die wachsende Unterstützung rechtspopulistischer Parteien unter jungen Wählern in Europa. So favorisieren junge Franzosen zunehmend das rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen, während die proeuropäische Allianz der Mitte von Präsident Emmanuel Macron an Zustimmung verliert. Ähnliche Tendenzen sind auch in Deutschland und anderen EU-Ländern zu beobachten, da die junge Generation zunehmend unzufrieden mit der sozioökonomischen Lage ist. In Deutschland hat die AfD in den vergangenen zwei Jahren vor allem bei jungen Wählern an Zuspruch gewonnen. Ende Februar gaben in einer Umfrage 22 Prozent der unter 30-Jährigen an, die AfD wählen zu wollen – doppelt so viele wie im Jahr 2022. Dies verdeutlicht den Trend, den Fratzscher anzusprechen versuchte.