Nach AfD-Erfolg bei Brandenburgwahl: DB Cargo macht Anti-AfD-Werbung

Noch mehr Kommentare hat der Beitrag auf Facebook ausgelöst. Unter den Kommentaren, die die meisten „Gefällt mir“-Angaben erhalten haben, sind überwiegend solche, die Kritik am Unternehmen üben. „Bemerkenswert, dass ausgerechnet die Bahn versucht, mit solchen Plattitüden zu punkten. Immerhin erlebt man als Bahnkunde, besonders an Bahnhöfen und in Regionalzügen, regelmäßig, dass die AfD mit ihrer Kritik an der Migrationspolitik Recht hat“, erklärt dort etwa der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Nolte. Eine andere Nutzerin will wissen, ob es sich bei dem Beitrag von DB Cargo um einen Abklatsch der jüngsten Anti-AfD-Werbung von Edeka handelt und ergänzt ihre Frage mit dem Zusatz, dass es den Menschen egal sei, „ob der Zug mit oder ohne blauen Balken zu spät“ komme.