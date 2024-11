Kreuze aus Patientenzimmern entfernt: FPÖ sieht Angriff auf christliche Werte

In einem Krankenhaus in Niederösterreich wurden die Kreuze aus allen Patientenzimmern entfernt.

Korneuburg. – In Niederösterreich sorgt die Entfernung von Kreuzen aus den Patientenzimmern des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau für heftige Diskussionen. Die Maßnahme, die als Teil einer Modernisierungsstrategie des Krankenhauses erklärt wird, hat teils heftige Kritik hervorgerufen und eine Debatte über religiöse und kulturelle Werte im öffentlichen Raum entfacht.

FPÖ spricht von „Angriff auf christliche Wurzeln“

Die FPÖ Niederösterreich hat scharf auf die Entfernung der Kreuze reagiert. Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer zeigte sich empört: „Das Abhängen von Kreuzen in den Patientenzimmern des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau ist ein Angriff auf unsere christlichen Wurzeln und unsere Werte“. Die Entfernung des Kreuzes ausgerechnet an einem „Ort des Heilens und der Hoffnung“ bezeichnete er als „Schande“. Die FPÖ, so Landbauer, wolle „gemeinsam mit den Niederösterreichern kämpfen“, um die Kreuze wieder in die Patientenzimmer zu bringen und forderte ein klares Bekenntnis zur „kulturellen Identität Niederösterreichs“.

Landbauer betonte die Bedeutung des Kreuzes als „Teil unseres kulturellen Erbes“, das für „Nächstenliebe und Hoffnung“ stehe. Es gelte, dem „woken Zeitgeist, der unsere Heimat und Identität zerstört“, entschieden entgegenzutreten. „Unsere Heimat braucht keine Verdrängung ihrer Symbole, sondern ein klares Ja zu unseren Traditionen und Wurzeln“. Die FPÖ werde sich mit aller Kraft für den Schutz und den Erhalt traditioneller Werte einsetzen. „Wir lassen nicht zu, dass unser kulturelles Erbe Schritt für Schritt aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird. Ein klares Ja zu unserer Heimat bedeutet auch ein klares Ja zu unseren Symbolen und Traditionen“, so Landbauer abschließend.

Landesgesundheitsagentur und ÖVP beruhigen

In einer offiziellen Stellungnahme versuchte die NÖ Landesgesundheitsagentur die Situation zu klären und betonte, dass die Maßnahme Teil eines Modernisierungsprozesses sei. „Die NÖ Landesgesundheitsagentur steht selbstverständlich zu unseren christlichen Werten, weshalb es in unseren Einrichtungen natürlich auch weiterhin Kreuze in Patientenzimmern gibt. Diese werden in Zukunft in schlichtem modernem Design aus Glas gehalten – weshalb die alten Kreuze vorübergehend abgenommen wurden“

Zur Beruhigung der Situation erklärte auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, dass im Zuge der Modernisierung „neue moderne Glaskreuze“ angebracht würden und rief die FPÖ-Kritiker zur Entspannung auf. „Die erzürnten Herrschaften der FPÖ können also wieder tief durchatmen – es gibt keinen Grund für Schnappatmung“