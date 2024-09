Hamburg: Säureanschlag auf Autos von AfD-Abgeordneten

Hamburg. – Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt ist es zu einem ungewöhnlichen und beunruhigenden Vorfall gekommen: Unbekannte haben die Autos der AfD-Bezirksabgeordneten Elke Zimmermann mit einer ätzenden Flüssigkeit beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Hyundai und ein GMC, standen auf dem Grundstück der Politikerin im Gloxinenweg.

Details zum Anschlag

Nach Angaben der Polizei wurde die Säure zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, auf die Motorhauben der Autos geschüttet. Dabei sei die Flüssigkeit auch in die Motorräume der Fahrzeuge gelangt, was zu weiteren Schäden führen könne. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Tathergang geben können.

Politikerin erschüttert

Elke Zimmermann, die den Schaden am Dienstagmittag entdeckt und sofort gemeldet hatte, äußerte sich in der Bild-Zeitung zu dem Vorfall. Sie zeigte sich tief erschüttert und sagte: „Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber so was geht gar nicht. Ich bin entsetzt.“ Die Politikerin betonte, dass es in der politischen Auseinandersetzung Grenzen geben müsse, die nicht überschritten werden dürften.