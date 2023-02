Moxa in Thüringen

Der AfD-Kommunalpolitiker Johannes Linke wurde in der thüringischen Gemeinde Moxa zum Bürgermeister gewählt.

Erfurt/Moxa. – Das beschauliche Dörfchen Moxa im Saale-Orla-Kreis in Thüringen schreibt bundesweite Geschichte. Das 78-Seelen-Dorf feiert die Wahl des AfD-Politikers Johannes Linke zum örtlichen Bürgermeister. Auch Landeschef Björn Höcke gratulierte bereits mit einem entsprechenden Post auf Telegram. Linke würde als Diplom-Verwaltungswirt „sehr gute Voraussetzungen“ mitbringen, so Höcke. Er wünsche dem neuen Bürgermeister „eine glückliche Hand“ und dankte allen kommunalen Amts- und Mandatsträgern für ihre Arbeit. Linke war der Sieger einer Stichwahl, die am Sonntag, dem 29. Januar stattfand.

Ehemalige Bürgermeisterin nach nur vier Monaten zurückgetreten

Im Oktober vergangenen Jahres war die bisherige Amtsinhaberin Antje Kaiser zurückgetreten. Die Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft, Katrin Wehrstedt, hatte der Ostthüringer Zeitung mitgeteilt, dass dieser Vorgang äußerst ungewöhnlich sei. Bürgermeister in Ehrenämtern würden dieses meist nur aus gesundheitlichen Gründen oder im Todesfall ablegen, bei Kaiser wäre ihr ein solcher Umstand jedoch nicht bekannt. Zuletzt hatten Einwohner über eine Umweltkatastrophe geklagt, bei der Heizöl in den Dorfbach geflossen sei. Auch die Keller der Anwohner würden noch immer nach dem Brennstoff riechen und es ist bislang unklar, wie viel Öl aus dem kommunalen Wohnhaus ausgetreten wäre.