Antifa und Co. – Streit um Offenlegung bei Vereinsförderung in Mainz

Die AfD-Fraktion im Mainzer Stadtrat fordert in einer Anfrage umfassende Informationen über städtische Zuschüsse an linksradikale Vereine – und sorgt damit für Ärger.

Mainz. – Die AfD-Fraktion im Mainzer Stadtrat hat mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung, in der sie Transparenz über die städtischen Zuschüsse an Vereine und Initiativen in den Jahren 2023 und 2024 fordert, eine kontroverse Debatte ausgelöst. Laut der Anfrage, die am 9. April 2025 im Stadtrat behandelt wurde, sollen nicht nur die Empfänger der Gelder genannt werden, sondern auch Informationen über kostenlose Leistungen wie Räumlichkeiten, Werbung oder Sponsoring gegeben werden.

AfD fragt nach Gesamtbeträgen und Zwecken

Die Fraktion um Arne Kuster und Benjamin Steiner will auch wissen, ob diese Zuschüsse zweckgebunden waren und fragt nach den Gesamtbeträgen für jede Organisation. Unter den 53 genannten Organisationen finden sich bekannte Namen wie Amnesty International, Antifa Mainz, Bündnis AFD Verbot Prüfen Mainz oder auch der Flüchtlingsrat RLP e. V.

Die AfD bezeichnet einen Großteil der aufgelisteten Organisationen als „offen linksradikal“ oder „linksextrem unterstützend“, wie die Allgemeine Zeitung (AZ) berichtet. Weil in der Liste auch das Bistum Mainz, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen und der Karnevalverein Schwuguntia auftauchen, gibt es Kritik an der AfD. Die Partei würde damit gezielt politische Vorurteile schüren und das Engagement dieser Gruppen diskreditieren, so der Vorwurf.

Mangelnde Transparenz als Begründung

Die AfD-Fraktion begründete die Anfrage hingegen mit der mangelnden Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder. „Wir wissen doch gar nicht genau, wen die Stadt alles bezuschusst“, sagte eine Rednerin der AfD laut der AZ. Sie betonte, dass die Liste „nach bestem Wissen und Gewissen“ erstellt worden sei, wies aber auch darauf hin, dass sie nicht vollständig sei. „Das ist nur ein erster Anhaltspunkt“, erklärte sie.

Unterdessen wehren sich die betroffenen Organisationen gegen die Vorwürfe. Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen wies die Einstufung als „linksradikal“ zurück. Auch der Karnevalsverein Schwuguntia zeigte sich über die Nennung auf der Liste überrascht. Eine offizielle Antwort der Stadtverwaltung auf die AfD-Anfrage steht aktuell noch aus.

Werbung

Kritik von anderen Stadtratsfraktionen

Die Anfrage der AfD stieß bei den anderen Stadtratsfraktionen ebenfalls auf heftige Kritik. Vertreter von SPD, Grünen, FDP und Linken warfen der AfD vor, mit der Anfrage das zivilgesellschaftliche Engagement in Mainz diffamieren zu wollen. Das Vorgehen der AfD sei ein „Angriff auf die Zivilgesellschaft“, sagte ein SPD-Vertreter. Die Grünen sprachen von einer „populistischen Kampagne“. Ähnlich kritisch äußerten sich FDP und Linke, die das Vorgehen als unverhältnismäßig bezeichneten.