„Antidemokratische Kräfte“: Unbekannte stören AfD-Landesparteitag mit Buttersäure

Kurz vor dem AfD-Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg kam es zu einem Zwischenfall: Zwei vermummte Männer verteilten im Bürgerhaus eine unbekannte Flüssigkeit. Die Polizei ermittelt.

Der Landesparteitag der AfD in Schleswig-Holstein wurde am Vorabend mit Buttersäure angegriffen.

Henstedt-Ulzburg. – Kurz vor Beginn des Landesparteitages der AfD Schleswig-Holstein ist es im Bürgerhaus des Ortes zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei vermummte Männer drangen am Freitagabend gegen 18 Uhr in das Gebäude ein, in dem die letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung liefen.

Die mit Halloween-Kostümen verkleideten Täter verteilten im Sanitärbereich des Bürgerhauses eine stark riechende Flüssigkeit. Bei der Substanz handele es sich um eine unbekannte Substanz, zu der die Polizei am Samstagmorgen auf Anfrage der Bildzeitung keine Angaben machen konnte. Das Bürgerhaus war zur Tatzeit für eine andere Veranstaltung geöffnet, die nicht im Zusammenhang mit der AfD stand und keine weiteren Hinweise auf die Täter lieferte.

Polizeieinsatz und Fahndung

Ein Polizeieinsatz war nur für den Samstag und gegebenenfalls für den Sonntag geplant. Nach dem Vorfall rückten Polizei, Feuerwehr und Kriminalpolizei an. Ausgerüstet mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen, nahmen die Einsatzkräfte Proben der Flüssigkeit und sicherten weitere Beweismittel. Als ein Mitglied der AfD die beiden Männer ansprach, flüchteten diese. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die AfD selbst meldete sich auf X zu Wort und sprach von einer Störung durch „antidemokratische Kräfte“. Der Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt sprach von einem „Buttersäure-Angriff“.

Die schleswig-holsteinische AfD hält am Samstag und Sonntag im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg ihren Landesparteitag ab und stellt ihre Liste für die Bundestagswahl 2025 auf.