Rechte Verlage laden zur alternativen Buchmesse in Mainz

Parallel zur Frankfurter Buchmesse findet am 21. Oktober eine kleine Buch- und Gegenkulturmesse im „Zentrum Rheinhessen“ in Mainz statt.

Frankfurt am Main/Mainz. – Vom 18. bis 22. Oktober findet in Frankfurt am Main wieder die Frankfurter Buchmesse statt. In den vergangenen Jahren hatten rechte und konservative Verlage auf der Frankfurter Buchmesse immer wieder für Aufsehen gesorgt, was zu Protesten gegen die Präsenz der Verlage und zu Störungen von Veranstaltungen wie Lesungen durch linke Akteure führte. Nun findet in diesem Jahr parallel zur Frankfurter Buchmesse im „Zentrum Rheinhessen“ in Mainz eine kleine Buch- und Gegenkulturmesse unter der Schirmherrschaft des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier statt. Geboten werden ein Vortragsprogramm sowie Stände alternativer Verlags- und Kunstprojekte.

Alternative zur „woken“ Buchmesse in Frankfurt

Die Veranstaltung soll als Alternativprogramm zur immer weiter ins „woke“ abrutschenden Buchmesse in Frankfurt sein, wie das Bürgernetzwerk „Ein Prozent“ erklärt. Zwischen 10 und 18 Uhr wird es verschiedene Vorträge und Projektvorstellungen geben. Mit dabei sind unter anderem der Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser, der Romanautor Volker Zierke, der Kalligrafie-Künstler Wolf PMS und „Ein Prozent“-Leiter Philip Stein. Das genaue Programm hängt vor Ort aus. Als Aussteller sind bisher die Verlage Oikos (Die Kehre), Hydra Comics und Jungeuropa sicher vertreten.

Um am 21. Oktober an der alternativen Buchmesse teilnehmen und auf die Gästeliste gesetzt werden zu können, ist eine Anmeldung per Mail an [email protected] erforderlich. Der Eintritt ist frei.