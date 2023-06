Deutsche Zeitungen und Zeitschriften: Ihre politische Ausrichtung

Tageszeitungen und ihre politische Ausrichtung:

die tageszeitung (taz): linksliberal-grün, Berlin, www.taz.de, Auflage 2023: 44.894

Werbung

Bei der taz handelt es sich um eine überregionale deutsche Tageszeitung, deren politische Ausrichtung als grün und linksliberal beschrieben werden kann. Seit ihrer Gründung 1978 hat sich die taz einer linken Gegenöffentlichkeit verpflichtet. Mittlerweile ist sie als Genossenschaft in Berlin ansässig. Sie ist eine der fünf überregionalen Tageszeitungen, die in Deutschland herausgegeben werden. Zum Axel-Springer-Konzern hat die taz ein besonderes, fast schon feindseliges Verhältnis, da es bereits mehrere Konflikte zwischen den beiden Medienhäusern gab. Bekannte Autoren, die für die taz schreiben, sind Ulrike Herrmann oder Barbara Junge.

Die WELT: neokonservativ-transatlantisch, Berlin, www.welt.de, Auflage 2023: 85.863

Die WELT ist eine überregionale deutsche Tageszeitung aus dem Axel Springer Verlag. Sie wurde in Hamburg gegründet, erschien erstmals am 2. April 1946 und wurde 1953 vom Verleger Axel Springer übernommen; heute wird die Zeitung in Berlin herausgegeben. Die politische Ausrichtung der Zeitung kann als neokonservativ bezeichnet werden. In den letzten Jahren hat sich die WELT vor allem durch polarisierende Autoren wie dem Chefredakteur Ulf Poschardt oder Anna Schneider hervorgetan, die gegen den linksliberalen Mainstream aus liberaler Perspektive argumentieren.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: liberal, Frankfurt am Main, www.faz.net, Auflage 2023: 187.586

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine überregionale deutsche Tageszeitung mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde am 1. November 1949 gegründet und wird von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH herausgegeben. Die politische Ausrichtung der Zeitung wird als liberal beschrieben, wobei in den letzten Jahren eine Verschiebung vom bürgerlich-konservativen ins linke Spektrum stattgefunden hat. Bis heute zählt sie zu den Leitmedien im deutschsprachigen Raum.

Werbung

Frankfurter Rundschau: links-sozialdemokratisch, Frankfurt am Main, www.fr.de, Auflage unbekannt

Die Frankfurter Rundschau ist eine seit dem 1. August 1945 in Frankfurt erscheinende Tageszeitung. Im Jahr 2012 ging das Unternehmen in die Insolvenz und wird seit 2013 von neuen Eigentümern herausgegeben. Inzwischen ist unter anderem die Zeitungsholding Hessen von Dirk Ippen beteiligt. Die politische Ausrichtung der Zeitung war von Anfang an sozialdemokratisch, so war einer der Gründer ein SPD-Politiker, zudem war zeitweise die SPD-eigene Medienholding DDVG Eigentümer der Zeitung. Heute steht die Frankfurter Rundschau vor allem für den eher linken Flügel der Sozialdemokratie.

Handelsblatt: wirtschaftsliberal, Düsseldorf, www.handelsblatt.com, Auflage 2023: 132.785

Das Handelsblatt ist eine deutsche Tageszeitung, die sich vor allem auf Wirtschafts- und Finanzthemen spezialisiert hat. Die Zeitung wird von der Düsseldorfer Handelsblatt Media Group herausgegeben, die zur DvH Medien GmbH gehört. Das Handelsblatt wurde 1946 gegründet und ist seit langem ein führendes Medium. 2017 wurde es mit dem European Newspaper Award als „beste Zeitung Europas“ ausgezeichnet. Die politische Ausrichtung der Zeitung ist aufgrund ihrer Themenwahl überwiegend wirtschaftsliberal.

Junge Welt: kommunistisch, Berlin, www.jungewelt.de, Auflage 2023: 23.400

Die junge Welt definiert ihre politische Ausrichtung als überregionale marxistische Zeitung aus Berlin und war von ihrer Gründung 1947 bis 1990 das Zentralorgan der Jugendorganisation FDJ in der DDR. Nach der Wende brach die Auflage bis Dezember 1990 von 1,6 Millionen auf unter 200.000 Exemplare ein. Auch heute kämpft das Blatt um eine stabile Auflage, da es als Nischenblatt hinter den großen linksliberalen Blättern zurücksteht. Sie gilt Beobachtern vor allem als sehr orthodox-marxistisch und „aus der Zeit gefallen".

Neues Deutschland: linksliberal, Berlin, www.nd-aktuell.de, Auflage 2022: 16.000

Das neue Deutschland (jetzt nur noch nd) ist eine im Jahr 1946 gegründete überregionale Tageszeitung mit einem großen Leserkreis in Mitteldeutschland. Die Zeitung mit Sitz in Berlin hat eine linksliberale politische Ausrichtung. Sie war in der DDR das Presseorgan der SED und kämpft seit der Wende ebenso wie die junge Welt um ihr Überleben, da viele Abonnenten und Leser weggebrochen sind. Zeitweilig war die Linkspartei mit der Zeitung verbunden, heute hat sie sich neu aufgestellt und öffnet sich auch linksliberalen Ideen.

Süddeutsche Zeitung: linksliberal, München, www.sueddeutsche.de, Auflage 2023: 283.759

Die Süddeutsche Zeitung ist eine überregionale deutsche Tageszeitung mit Sitz in München. Sie wird seit 1945 von der Süddeutschen Zeitung GmbH herausgegeben, die zum Süddeutschen Verlag gehört. Die Zeitung gilt als Leitmedium, ihre politische Ausrichtung kann als linksliberal bezeichnet werden. Bekannt ist die Zeitung für ihre kritischen Kommentare des ehemaligen Chefredakteurs Heribert Prantl.

Wochenzeitungen:

Der Freitag: linksliberal, Berlin, www.freitag.de, Auflage 2023: 26.189

Der Freitag ist eine überregionale deutsche Wochenzeitung mit Sitz in Berlin, die 1990 gegründet wurde. Im Jahr 2009 kam es zu einem Eigentümerwechsel, seitdem ist Jakob Augstein der Herausgeber. Die politische Ausrichtung ist eindeutig linksliberal.

Die Tagespost: konservativ-katholisch, Würzburg, www.die-tagespost.de, Auflage 2022: 11.000

Die Tagespost ist eine überregionale Wochenzeitung, die vom Johann Wilhelm Naumann Verlag in Würzburg herausgegeben wird. Sie wurde im Jahr 1948 gegründet und hat eine konservativ-katholische politische Ausrichtung.

Die Zeit: linksliberal, Hamburg, www.zeit.de, Auflage 2023: 610.983

Die Zeit ist eine überregionale deutsche Wochenzeitung, die am 21. Februar 1946 zum ersten Mal erschien. Der Zeitverlag wurde 1996 von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck übernommen und gehört seit 2009 zu je 50 Prozent der DvH Medien und der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Die Wochenzeitung erscheint in Hamburg und gilt als das wichtigste deutsche Leitmedium. In der liberal geprägten Wochenzeitung, die mittlerweile stark nach links gerückt ist, haben viele ehemalige Geistesgrößen und Spitzenpolitiker publiziert. Ihre politische Ausrichtung ist dementsprechend linksliberal.

Jüdische Allgemeine: jüdisch, Berlin, www.juedische-allgemeine.de, Auflage 2020: 6869

Die Jüdische Allgemeine ist die auflagenstärkste Zeitung des deutschen Judentums mit Sitz in Berlin. Die Zeitung wurde im Jahr 1946 gegründet und behandelt vor allem jüdische Themen.

Junge Freiheit: bürgerlich-konservativ, Berlin, www.jungefreiheit.de, Auflage 2023: 27.063

Die Junge Freiheit ist eine überregionale deutsche Wochenzeitung mit Sitz in Berlin. Sie wurde 1986 von Dieter Stein gegründet und versteht sich als unabhängiges konservatives Medium. Ihre politische Ausrichtung ist bürgerlich-konservativ.

Jungle World: antideutsch, Berlin, www.jungle-world.com, Auflage 2020: 11.500

Die in Berlin erscheinende Jungle World ist eine linke Wochenzeitung, die 1997 nach einem Streit in der Redaktion der Jungen Welt gegründet wurde. Sie gilt als Leitmedium der Antideutschen.

Preußische Allgemeine Zeitung: konservativ, Hamburg, www.preussische-allgemeine.de, Auflage 2020: 18.000

Die Preußische Allgemeine Zeitung ist eine 1950 gegründete überregionale deutsche Wochenzeitung und das Presseorgan der Landsmannschaft Ostpreußen. Die Zeitung, deren Vorläufer 1949 unter dem Namen Wir Ostpreußen gegründet wurde, hieß von 1950 bis 2003 Das Ostpreußenblatt. Die politische Ausrichtung der Zeitung ist konservativ.

Unsere Zeit: kommunistisch (DKP-Parteizeitung), www.unsere-zeit.de, Auflage 2020: 6.000

Unsere Zeit ist das 1969 gegründete Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands. Sie wird in Essen herausgegeben. Ihre politische Ausrichtung ist kommunistisch.

Wochenmagazine:

Der Spiegel: linksliberal, Hamburg, www.spiegel.de, Auflage 2023: 702.659

Der Spiegel ist ein Hamburger Nachrichtenmagazin, das 1947 gegründet wurde. Früher oft als „Sturmgeschütz der Demokratie" bezeichnet, weil die Redaktion für journalistische Coups bekannt war, ist er heute ein Leitmedium des woken Linksliberalismus.

Focus: linksliberal, München, www.focus.de, Auflage 2023: 237.458

Focus ist ein deutschsprachiges Nachrichtenmagazin der Verlagsgruppe Hubert Burda Media. Das Magazin wurde 1993 gegründet und hat seit 2015 seinen Sitz in Berlin. Mittlerweile ist die politische Ausrichtung linksliberal.

IDEA Wochenmagazin: protestantisch/evangelikal, Wetzlar, www.idea.de, Auflage 2020: 22.336

Das Wochenmagazin IDEA ist eine Zeitschrift der Evangelischen Nachrichtenagentur und besteht seit 1979. Die politische Ausrichtung ist evangelikal und protestantisch.

Der Stern: linksliberal, Hamburg, www.stern.de, Auflage 2023: 314.869

Der Stern ist ein Hamburger Wochenmagazin. Das Magazin wird vom Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr herausgegeben, das seit 2022 ein Tochterunternehmen von RTL ist. Der Stern wurde 1948 von Henri Nannen gegründet und ist mittlerweile linksliberal eingestellt..

Wirtschaftswoche: wirtschaftsliberal, Düsseldorf, www.wiwo.de, Auflage 2023: 99.310

Die Wirtschaftswoche ist eine deutsche Wirtschaftszeitschrift, die 1926 unter dem Namen Der deutsche Volkswirt gegründet wurde. Die politische Ausrichtung kann als wirtschaftsliberal bezeichnet werden.

Monatlich und in längeren Abständen erscheinende Magazine und Zeitungen:

Abendland: katholisch-nationalkonservativ, viertejährlich, Graz, www.abendland.at, unbekannt

Die Abendland ist eine Zeitschrift des Grazer Ares-Verlags. Die politische Ausrichtung der Zeitschrift ist katholisch-national-konservativ. Autoren sind zum Beispiel Felix Dirsch und Feroz Khan.

analyse & kritik: kommunistisch-linksliberal, monatlich, Hamburg, www.akweb.de, Auflage 2021: 6.500

Die Monatszeitung analyse & kritik wird in Hamburg herausgegeben. Herausgeber ist der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. Sie war früher die Zeitung des Kommunistischen Bundes. Die politische Ausrichtung ist kommunistisch bis linksliberal.

Blätter für deutsche und internationale Politik: linksliberal, monatlich, Berlin, www.blaetter.de, Auflage 2023: 10.000

Die Blätter für deutsche und internationale Politik sind eine linksliberale Monatszeitschrift, die als kleines Leitmedium des linken Mainstreams gelten kann.

brand eins: liberal, monatlich, Hamburg, www.brandeins.de, Auflage 2023: 49.444

Brand eins ist ein monatlich erscheinendes deutsches Wirtschaftsmagazin mit liberaler politischer Ausrichtung.

Cato: bürgerlich-konservativ, zweitmonatlich, Berlin, www.cato-magazin.de, Auflage unbekannt

Cato ist ein zweimonatlich erscheinendes politisches Magazin mit bürgerlich-konservativer Ausrichtung.

Cicero: liberal-konservativ, monatlich, Berlin, www.cicero.de, Auflage 2023: 40.350

Cicero ist ein monatlich erscheinendes politisches Magazin mit linksliberal bis liberal-konservativer Ausrichtung.

Compact: querfront-oppositionell, monatlich, Falkensee, www.compact-online.de, Auflage 2023: 80.000

Compact ist ein monatlich erscheinendes politisches Magazin in Deutschland. Chefredakteur ist Jürgen Elsässer, der das Magazin 2010 gründete. Es gilt als querfront-oppositionell.

Deutsche Stimme: nationalistisch (NPD-Parteizeitung), monatlich, Riesa, www.deutsche-stimme.de, Auflage unbekannt

Die Deutsche Stimme ist seit 1976 das Presseorgan der Partei Heimat, vormals NPD. Sie wird vom Bundesvorstand der Partei herausgegeben. Die politische Ausrichtung ist entsprechend nationalistisch.

Die Kehre: neurechts-ökologisch, vierteljährlich, Dresden, www.die-kehre.de, Auflage 2023: 1.000

Die Kehre ist ein neurechtes-ökologisches Magazin aus Dresden, welches 2020 gegründet wurde.

Eigentümlich frei: libertär, zweitmonatlich, Düsseldorf, www.ef-magazin.de, Auflage 2023: 8.000

Eigentümlich frei ist eine seit 1998 erscheinende politische Monatszeitschrift mit libertär-individualistischer Ausrichtung.

Gegenstandpunkt: marxistisch, viertejährlich München, www.gegenstandpunkt.com, Auflage unbekannt

GegenStandpunkt ist eine Zeitschrift für marxistische Theorie aus München.

Islamische Zeitung: islamisch, monatlich, Berlin, www.islamische-zeitung.de, Auflage unbekannt

Die Islamische Zeitung ist eine in Berlin erscheinende Monatszeitung mit islamischer Ausrichtung.

Kirchliche Umschau: konservativ-katholisch, monatlich, Ruppichteroth, www.kirchliche-umschau.de, Auflage unbekannt

Die Kirchliche Umschau ist eine monatlich erscheinende Zeitschrift mit konservativ-katholischer Ausrichtung.

Konkret: kommunistisch-linksliberal, monatlich, Hamburg, www.konkret-verlage.de, Auflage unbekannt

Konkret ist eine 1957 gegründete deutsche Zeitschrift mit kommunistischer bis linksliberaler Ausrichtung.

Krautzone: libertär-monarchistisch, zweitmonatlich, Herford, www.kraut-zone.de, Auflage unbekannt

Krautzone ist eine monarchistisch-konservative Zeitschrift.

Merkur: liberal bis konservativ, zweitmonatlich, Stuttgart/Berlin, www.online-merkur.de, Auflage unbekannt

Der Merkur ist eine monatlich erscheinende Kulturzeitschrift des Stuttgarter Verlags Klett-Cotta mit liberaler bis konservativer Ausrichtung.

PROKLA: marxistisch, vierteljährlich, Berlin, www.prokla.de, Auflage unbekannt

PROKLA ist eine marxistisch orientierte deutsche Zeitschrift für Politikwissenschaft, politische Ökonomie, die seit 1971 erscheint.

Sezession: national-konservativ, zweitmonatlich, Schnellroda, www.sezession.de, Auflage 2023: 4.000

Sezession ist eine national-konservative Zeitschrift, die 2003 gegründet wurde.

Sozialismus: gewerkschaftsnah, zweitmonatlich, Hamburg, www.sozialismus.de, Auflage unbekannt

Die seit 1972 bestehende deutsche politische Zeitschrift Sozialismus erscheint im VSA: Verlag Hamburg. Ihre politische Ausrichtung ist gewerkschaftsnah.

Sozialistische Zeitung: sozialistisch, monatlich, Köln, www.sozonline.de, Auflage unbekannt

Die Sozialistische Zeitung ist eine kommunistische bis sozialistische Monatszeitung aus Köln.

Tichys Einblick: liberal-konservativ, monatlich, Frankfurt am Main, www.tichyseinblick.de, Auflage 2023: 21.006

Tichys Einblick ist der Titel einer Zeitschrift, die 2016 gegründet wurde und monatlich erscheint. Die politische Ausrichtung der Zeitschrift ist liberal-konservativ.

Tumult: liberal bis anarchisch, vierteljährlich, Dresden, www.tumult-magazine.net, Auflage unbekannt

Tumult. ist eine 2013 gegründete Zeitschrift, die von Frank Böckelmann herausgegeben wird. Sie gilt als liberal bis anarchisch.

Vorwärts: sozialdemokratisch (SPD-Parteizeitung), zweimonatlich, Berlin, www.vorwaerts.de, Auflage unbekannt

Der Vorwärts wurde 1876 als „Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschlands“ gegründet. Sie erscheint bis heute als Parteiorgan der SPD.

Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung: marxistisch, vierteljährlich, Frankfurt am Main, www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de, Auflage unbekannt

Die Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung ist eine theoretisch-politische Vierteljahresschrift, die 1990 aus dem ehemaligen Institut für Marxistische Studien und Forschungen der DKP in Frankfurt am Main hervorgegangen ist.

Zuerst!: nationalistisch, monatlich, Kiel, www.zuerst.de, Auflage unbekannt

Zuerst! ist ein deutsches Monatsmagazin, das seit 2009 erscheint. Es gehört zum Dietmar Munier Verlag. Die politische Ausrichtung des Magazins ist nationalistisch.