Assimilation oder Remigration: Warum Guillaume Faye helfen kann

Remigration ist eines der wichtigsten Themen der letzten Monate innerhalb der Rechten. Darunter wird vor allem eine Politik verstanden, die die Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte reformieren will. Es gibt aber auch rechte Stimmen, die eine Assimilation dieser Einwanderung fordern. Der korsische Aktivist Matisse Royer weist in dieser Diskussion auf einen rechten Vordenker hin: Guillaume Faye.

Anlässlich seines Todestages im März 2019 ist es an der Zeit, Guillaume Faye wiederzuentdecken. Was sagt er zur aktuellen Debatte zwischen Assimilation und Remigration? Die Feststellung der Situation, für Faye „die Konvergenz der Katastrophen“, besteht aus „dramaturgischen Linien“. Europa steht vor demografischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gefahren. Der vorherrschende Diskurs, der engelhaft und pseudohumanistisch ist, verhindert die Eindämmung der Probleme. Wir leben in einer individualistischen, materialistischen Welt, die auf dem Mythos des unendlichen Fortschritts beruht und in der zwei einzige Werte zu herrschen scheinen: Freiheit und Gleichheit. Das politische Spektrum ist zu klein. Es muss also erweitert werden.

Faye legt die Grundlage für den Archäofuturismus, um der Entwicklung von Prinzipien, dem vitalistischen Konstruktivismus, ein Gleichgewicht zu verleihen. Diese Prinzipien müssen die bio-anthropologischen Realitäten berücksichtigen, um den Ethnomasochismus zu bekämpfen. Mit dem Ziel, die Homogenität Europas zu bewahren. Das allmähliche Verschwinden der Europäer ist negativ. Es ist ein Verlust an Vielfalt, Intelligenz und Fortschritt für die Welt. Bereits 1950 sprach sich Armin Mohler für eine Neubestimmung des Konservatismus aus. Einen Ausweg aus dem manichäischen Konflikt zwischen reaktionär und progressiv bietet Fayes Konzept des Archäofuturismus.

Ein neues Konzept als Basis

Der Begriff aus dem griechischen Wort „arché“, das Anfang, Ordnung bedeutet. Ein archaisches Denken ist keine reaktionäre Mentalität. Es ist die historische Vergangenheit, die die Moderne geboren hat, sie ist auf die Vergangenheit ausgerichtet; die Französische Revolution, die Aufklärung, die 1968er – all das liegt aber hinter uns. Reaktionäre wollen zu einem früheren Zustand zurückkehren, der unweigerlich auf seine eigene Dekadenz ausgerichtet ist.

Dieser Begriff setzt sich auch aus „Futurismus“ zusammen. Das europäische Wesen drängt zur Eroberung, Erkundung und Wissenssuche. Das ist die europäische Tektonik. Das ist es, was die Europäer antreibt, alles für das universelle Gemeinwohl zu erfinden. Faustisches Merkmal für Spengler, dieses Merkmal ist gleichzeitig Quelle des Stolzes, enthält aber auch negative Elemente, die es zu analysieren gilt. Der Futurismus ermöglicht es somit, das Positive aus diesem Merkmal zu ziehen. Der Archäofuturismus ist ein positiver Traditionalismus; er ist eine ausgewählte Übertragung.

Faye greift Nietzsches Gegenüberstellung des Apollinischen und des Dionysischen auf. Der Arch ist apollinisch, auf die Beständigkeit der menschlichen Ordnung gegründet; und dionysisch, auf die uralten Kräfte und auf die Treue gegründet. Der Futurismus ist apollinisch, auf einem rationalen Projekt beruhend; und dionysisch, auf Ästhetik beruhend. Auf diese Weise ermöglichen diese Werte, die Realität des Menschen auf sozialer und natürlicher Ebene zu berücksichtigen. Es ist die Wiederentdeckung des Gleichgewichts und der Übereinstimmung mit den griechischen Prinzipien. Dieses Gleichgewicht muss zum „vitalistischen Aufbau“, zur Entwicklung neuer Prinzipien führen; konstruktivistisch durch seinen politischen Willen zur Macht; vitalistisch durch die Berücksichtigung der bio-anthropologischen Realitäten.

Ein nüchterner Blick auf die Realität

Die Berücksichtigung der ethnischen Realitäten führt zur Hervorhebung des „Ethnomasochismus“. Laut Faye besteht der Ethnomasochismus in der Ablehnung der eigenen ethnisch-kulturellen Identität zugunsten einer krankhaften und übertriebenen Verehrung der Anderen. Dies hat zur Folge, dass der soziale und kulturelle Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften geschwächt wird. Er ist das Ergebnis der langjährigen antiweißen Politik unserer Eliten, die durch den dekolonialen, Opfer und Dritte-Welt-Diskurs unterstützt wird.

Der Westen, einst die Verlängerung Europas, hat sich gegen uns selbst gerichtet. Die Werte des heutigen Westens führen zu unserer Hilflosigkeit. Der Westen ist zu einem bloßen System geworden, das sein Zentrum in den USA hat und eine „amerikanomorphe“ Kultur vermittelt. Der Westen ist nun Teil eines „transnationalen, technokratischen und nicht-patrimonialen Kapitalismus“. In seinem eigenen Interesse sind Individuen und Völker weltweit austauschbar. Dieses Argument ist mit zwei absoluten Werten verbunden; Freiheit und Gleichheit. Deshalb wird ein Weltdorf gefördert, was ein Hirngespinst ist. Der weiße Mann ist schuldig an Gräueltaten in der Welt und hätte eine Pflicht zur Wiedergutmachung; die setzt im Namen der Menschenrechte, der Freiheit und der Gleichheit eine Pflicht zur Aufnahme außereuropäischer Massen voraus. Der weiße Mann ist schuldig an den Gräueltaten der Welt und hätte Buße zu tun. Diese Buße leistet er im Ideal der Menschenrechte, der Freiheit und der Gleichheit in der Aufnahme von außereuropäischen Massen.

Davon ausgehend ist es wichtig, gegen das assimilationistische Abdriften der Rechten zu kämpfen. Guillaume Faye klärt uns in dieser Assimilations-Remigrations-Debatte auf. Die assimilationistische Rechte tappt nämlich in die gleiche Falle wie die Reaktionäre. Sie stellen sich als Gegner der heutigen Masseneinwanderung dar, aber die von gestern, die pseudo-assimilierte Einwanderung, stellt kein Problem dar. Sie sind zunächst dagegen, dann abwartend und akzeptieren schließlich. Diese assimilationistische Rechte ist gegen die Remigration, weil es im Namen von Freiheit und Gleichheit ungerecht wäre, die Bedingungen für die Remigration zu schaffen. Krah zeigt uns jedoch, dass diese Bedingungen im demokratischen Bereich zu finden sind, das heißt: Beendigung der Sozialhilfe, Bestätigung der Identität, Abschluss von Rückkehrverträgen mit den Herkunftsländern.

Vorsicht vor der Assimilationsfalle!

Außerdem beruht der Assimilationismus auf einer geistigen Konstruktion der Nation. Die Nation ist kein administratives Konzept. Das Wort „Nation“ wird aus der indoeuropäischen Wurzel „gen-“ im Sinne von Abstammungslinie gebildet. Die griechische Übersetzung des lateinischen „natio“ ist „ethnos“. Eine „ethnische Nation“ ist ein Pleonasmus. Alle „Nationen“ sind per se ethnisch, sonst sind sie keine. Eine Nation zeichnet sich durch eine gemeinsame historische Vergangenheit, Religion, Sprache und Kultur aus, die auf demselben Stamm basiert.

Die Linke öffnet die Grenzen weit, während die assimilationistische Rechte lediglich ein Kontrolleur einer „Assimilation“ ist, ein völlig subjektiver Parameter. Die einzig machbare Assimilation ist die Unsichtbarmachung des Fremden, die gewaltsam partikular und willkürlich ist. Wenn man also die Assimilation, also die Ausnahme, politisch fördert, macht man sie bereits zur Regel. Assimilation ist keine politische Wahrheit, weil sie eine strikt individuelle menschliche Realität ist.

Kampf gegen die assimilatorische Rechte und die kosmopolitische Linke

Die Assimilation ist nicht an das Volk gebunden; sie kann angesichts ihres subjektiven Charakters nicht durch das Gesetz objektiviert werden. „Du bist Deutscher, wenn du Deutsch sprichst“; okay, aber auf welchem Niveau? Die Subjektivität im Gesetz hat keinen Platz. Das Gesetz muss im Einklang mit dem Naturrecht stehen. Außerdem kann niemand diese Kriterien anstelle des Volkes entscheiden. Da das Volk keine Person ist, wird es nie eine Antwort auf diese Frage geben, ohne den Gesellschaftsvertrag zu verderben. Daher kann sich eine Partei, die sich als Beschützer der einheimischen Bevölkerung darstellt, nicht damit rühmen, assimilationistisch zu sein und muss sowohl die assimilationistische Rechte als auch die kosmopolitische Linke bekämpfen.

Die Auflösung der Kulturen und die Abschaffung der Identitäten betrifft nur die Europäer. Indien, China, die arabisch-muslimische Welt dulden weder Einwanderung noch Auflösung. Angesichts dessen ist Europa machtlos. Dieser Kampf scheint angesichts des erobernden Islamismus, der chinesischen Hypermacht, der indischen Dynamik verloren zu sein. Gegenüber diesen räuberischen Machtdynamiken bietet Europa nur eine abwartende und regulierende Position. Europa muss den Imperativ der Politik wiederfinden, das heißt dem Erbe seiner Vorfahren treu zu bleiben und für die Zukunft der Kinder zu kämpfen. Mit einem Wort: Archäofuturismus.

Zur Person:

Matisse Royer, Jahrgang 2002, studiert Medizin in Südfrankreich und engagiert sich für soziale und politische Belange auf Korsika, in der Bretagne und darüber hinaus in ganz Europa.