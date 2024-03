Video: Migrant fordert in „Bürgergeld-Song“ 2.000 bis 3.000 Euro

Hagen. – In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das mehrere migrantische Männer in der Fußgängerzone einer Stadt in Nordrhein-Westfalen zeigen soll. In dem Video tanzen die Männer, einer von ihnen singt unter dem Beifall der Umstehenden: „Jobcenter, Jobcenter, bitte mach mir mehr Geld, bitte mach mir mehr Geld. Wallah, ich brauche 2.000, 3.000“. Das Video, das zunächst vom reichweitenstarken Profil Rapcloud.de auf Instagram geteilt wurde, hat bereits zahlreiche Reaktionen hervorgerufen.

„Zum Fremdschämen“

„Eine Schande für all unsere ausländischen Mitbürger, die sich hier integriert haben, Heimat und Arbeit gefunden haben“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag. Einige Nutzer weisen darauf hin, dass das Video nur als Spaß gemeint sei. Doch viele finden das gar nicht lustig. „Also ich finde das überhaupt nicht lustig“, schreibt eine Nutzerin. „Und wenn es nur Spaß sein soll, es ist langsam echt nicht mehr lustig, sondern nur noch frustrierend, dann fragen sich alle warum so viele Menschen die AfD wählen wollen“, schreibt ein anderer.

Auch auf X (früher Twitter) hat das Video bereits die Runde gemacht. Auch hier gab es viel Kritik in den Kommentaren. „Zum Fremdschämen“, schreibt eine Nutzerin. „Wenn er 3000€ braucht, dann soll er arbeiten gehen. Macht 1-2 Jobs dann hat er die und trägt zu unseren System bei“, erklärt ein anderer. Manche meinen, die AfD solle das Video gleich als „Werbespot“ nehmen.