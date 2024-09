Video aus Düsseldorf: Afrikaner im Park erhitzen die Gemüter

Düsseldorf. – In den Sozialen Medien erhitzt derzeit ein Video, das in Düsseldorf aufgenommen worden sein soll, die Gemüter vieler Nutzer. In dem Video sind zahlreiche afrikanische Menschen zu sehen, die in einem Park sitzen, sich unterhalten und Musik hören. Viele Nutzer sehen in dem Video einen Beweis für die zunehmende Überfremdung des Landes und fordern eine massenhafte Remigration.

„Sehe nichts Falsches“

Einige Nutzer beschwichtigen die Situation aber auch: „Ich sehe nicht wirklich, was hier falsch ist. Eine Gruppe respektabel aussehender Leute, die ziemlich gute Musik hören! Die werfen keinen Müll weg, die genießen einfach den Rest des Sommers. Da kann man sich nicht beschweren!“ Ein ehemaliger Anwohner erzählte FREILICH, dass es sich um einen Park handele, in dessen Nähe sich eine Kirche befinde. In dieser Kirche würden regelmäßig afrikanische Gottesdienste abgehalten. Die Personen, die sich dort häufiger im Park aufhalten, seien daher – soweit er gehört habe – „relativ harmlos und machen allenfalls Musik“.

Ganz in der Nähe sei aber auch die Kölner Straße, laut einem Bericht der Rheinischen Post Messertatort Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen. Das sei so eine Ecke, wo sich Afrikaner gerne treffen, erklärt der Düsseldorfer weiter. Das sei aber nicht repräsentativ für die ganze Gegend, die eher von Menschen aus dem Nahen Osten geprägt sei.