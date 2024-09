Radikale Änderung: Zalando will Kleidergrößen abschaffen

Zalando will mit einer ungewöhnlichen Änderung die Retouren reduzieren.

Berlin. – Der Online-Modehändler Zalando strebt einen grundlegenden Wandel bei der Online-Bestellung von Kleidung an. Ziel ist es, die Angabe der Kleidergröße bei der Bestellung überflüssig zu machen. Derzeit wird etwa jede zweite Bestellung zurückgeschickt, was Zalando-Chef Christoph Lütke Schelhowe für unhaltbar hält.

Laut Lütke Schelhowe, der seit zwei Jahren für Zalando in der Schweiz, Deutschland und Österreich verantwortlich ist, geht jede dritte Rücksendung auf Größenprobleme zurück. Das liegt oft daran, dass die gleiche Größe je nach Marke unterschiedlich ausfallen kann. Auch innerhalb einer Marke sind die Größen nicht immer einheitlich.

Innovative Technologien für maßgeschneiderte Mode

Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzt Zalando auf neue Technologien. Ein neuer Ansatz sind personalisierte 3D-Avatare, die dem Nutzer helfen sollen, die Passform von Kleidungsstücken besser einzuschätzen. Diese virtuellen Avatare sollen nicht nur Größe und Gewicht, sondern auch die Körperproportionen exakt wiedergeben. Ein bereits eingeführtes System ermöglicht es Kunden, Fotos von sich hochzuladen, woraufhin eine App die passende Größe berechnet.

Neben der Verbesserung der Größenbestimmung arbeitet Zalando auch an der Optimierung seiner Retourenprozesse. Das Unternehmen betreibt europaweit spezialisierte Retourenzentren. Laut Lütke Schelhowe berechnet ein Algorithmus, in welcher Region die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ein retournierter Artikel wieder verkauft wird. Das soll zu kurzen Transportwegen und einem effizienten Recycling beitragen.

Durch diese Maßnahmen hofft Zalando, die Retourenquote deutlich zu senken und den Online-Einkauf für seine Kunden bequemer und effizienter zu gestalten.