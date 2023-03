Wien

Für den kommenden Sonntag organisiert die Initiative „direktdemokratisch.jetzt“ von Martin Rutter eine Demonstration für Frieden und Neutralität in Wien.

Wien. - Unter dem Motto „Neutralität statt Wirtschaftskrieg“ und „Friedensverhandlungen statt Waffenkauf mit österreichischem Steuergeld“ findet am kommenden Sonntag die nächste von Martin Rutter organisierte „Megademo“ statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Wiener Heldenplatz. Danach führt die Demonstrationsroute über den Ring in Richtung Parlament.

Werbung

Als Redner angekündigt sind diesmal der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser, Jürgen Meinhart (Schlaustrom GmbH) und Peter Glanz (Impfopfer Galerie).