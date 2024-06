Mannheim: Angriff mit Teppichmesser auf AfD-Politiker

Nach der Messerattacke auf Michael Stürzenberger und andere am vergangenen Freitag in Mannheim ist es erneut zu einem Angriff gekommen. Diesmal soll ein mutmaßlicher Linksextremist einen AfD-Politiker mit einem Teppichmesser angegriffen haben.

Mannheim. – In Mannheim soll es am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem mutmaßlich linksextremistischen Angriff auf den AfD-Politiker Heinrich Koch gekommen sein, der am kommenden Sonntag bei der Gemeinderatswahl in Mannheim kandidiert. Koch, der in der Relaisstraße auf Höhe des Marktplatzes in Mannheim-Rheinau insgesamt drei Personen beim Abreißen von Plakaten beobachtet und daraufhin zur Rede gestellt haben will, sei dann unvermittelt von einer der drei Personen angegriffen und mit einem Teppichmesser schwer verletzt worden. Dabei habe der Angreifer gezielt auf Kochs Kopf eingestochen oder dies zumindest versucht. Ein Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte den Notruf. Unmittelbar nach der Tat soll der Täter festgenommen worden sein, heißt es aus Kreisen der AfD. Die beiden anderen Täter konnten hingegen entkommen.

Werbung

Verdächtiger in Gewahrsam

Nach Angaben der AfD wurde Koch nach dem Angriff mit einem Rettungswagen ins Klinikum Mannheim eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass er keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten hatte, sondern lediglich Schnittwunden, unter anderem am Bauch. Er musste am Kopf genäht werden und kann das Krankenhaus voraussichtlich am Mittwoch wieder verlassen. Es sei wohl seiner langjährigen Erfahrung als Armeeoffizier zu verdanken, dass der Angriff nicht schlimmer ausgegangen sei, heißt es aus Kreisen der AfD. Der Täter wurde wegen versuchten Mordes vorläufig festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die AfD kritisierte den Angriff scharf: „In Deutschland haben Islamisten und Linksextremisten dank Linksgrün Narrenfreiheit“, hieß es in einer Stellungnahme. In Mannheim würden nun alle „rumschreien“, dass von der für Freitag geplanten AfD-Großkundgebung eine große Gefahr ausgehe und sogar ein Bürgerkrieg drohe. „Die wirkliche Gefahr geht aber von Linksextremisten und Islamisten aus.“